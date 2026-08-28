Presentan a Sergio Gómez-Villarreal en ‘Sale el Sol’ tras dejar Multimedios

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Sergio Gómez Villarreal llegó a Sale el Sol con un estilo que mezcla información y humor, luego de conducir Las Rapiditas en Multimedios, programa del que se despidió con un discurso sobre el poder del periodismo y las palabras.

El periodista originario de Gómez Palacio, Durango, fue recibido por Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro ante el aplauso del foro.

“No perdemos seriedad por ser poco formales”: la bienvenida en Sale el Sol

El conductor fue presentado en el matutino de Imagen Televisión en medio de aplausos. Infante le planteó de entrada la pregunta que cualquier televidente podría hacerse: con tantos noticieros disponibles, ¿por qué ver a Gómez Villarreal?

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“Ya todo está en Twitter, es más, en WhatsApp te informan en el chat de los vecinos”, respondió el periodista. La respuesta no fue una promesa vacía: describió un formato de infoentretenimiento donde la seriedad de la noticia coexiste con la informalidad y el humor.

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Gómez Villarreal atribuyó su forma de explicar las noticias a su paso por las aulas. “Fui maestro, entonces creo que de ahí agarré lo didáctico de poder explicar también la noticia”, dijo.

Puso como ejemplo términos como inflación, Cetes o canasta básica. “¿Qué es eso?, va a decir la gente. Bueno, aquí se lo vamos a explicar, lo vamos a digerir, incluso de manera cómica”, añadió.

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El periodista también dejó claro que no adoptaría el tono neutro que suele pedirse en televisión nacional. “Voy a hablar así”, afirmó, en referencia a su acento norteño. Infante lo respaldó: “Yo soy chilango. A mí me gustaría hablar como chilango toda mi vida”.

La presentación terminó en clave de albur, cuando una discusión sobre el origen del término “chilango” derivó en un intercambio de dobles sentidos entre Gómez Villarreal y Vega-Biestro que arrancó carcajadas en el foro.

“La gente pasa, pero las palabras quedan”: el cierre en Multimedios

Antes de llegar a Sale el Sol, Gómez Villarreal condujo Las Rapiditas y La Bola del 6 en el Canal 6 de Multimedios.

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Su despedida del noticiero fue el momento opuesto al de su bienvenida: sin risas, sin albures, con el tono de quien cierra un ciclo con intención.

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“El periodismo usa las palabras para ayudarte a entender en qué mundo vives y a mostrarte que lo puedes cambiar, que otro mundo es posible”, dijo frente a las cámaras en la última emisión del programa.

Citó al cantautor uruguayo Jorge Drexler para sostener su argumento: “La gente pasa, pero las palabras quedan”.

El conductor reconoció que la señal de Las Rapiditas dejaría de acompañar a su audiencia al día siguiente. “Esta es la última emisión. Mañana ya no podremos acompañarte”, dijo. No hubo amargura en el discurso, sino una apuesta por la utilidad del oficio.

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“En tiempos de guerra y de intervención, el periodismo puede cambiar el rumbo de las cosas. Parece que vienen por nosotros, que nos mean, pero nos dicen que está lloviendo”, señaló.

Cerró con una advertencia dirigida a quienes, en sus palabras, subestiman el poder de la audiencia: “Se equivocan. No saben que ya sabemos lo poderosos que somos los pueblos cuando buscamos la verdad”.

El foro respondió con aplausos. Gómez Villarreal salió de la pantalla de Multimedios para aparecer, días después, en el foro de Sale el Sol.