EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 28 de agosto

Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum de más detalles sobre su reunión con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que durante el encuentro se priorizaron cuatro líneas que recientemente guían las investigaciones: nuevas detenciones, análisis de comunicaciones telefónicas y revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014.