¿Se acabó el sueño? América tendría muy lejos a Luis Chávez y Nelson Deossa

Mientras el equipo azulcrema domina el Apertura 2026, dos de los nombres que más han sonado para llegar al plantel se complican por sus contratos y las millonarias cantidades que piden sus clubes.

Guardar

El América atraviesa un buen momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pues actualmente ocupa la cima de la clasificación general y ha dejado claro que, al menos en este inicio de campeonato, cuenta con una plantilla capaz de competir sin necesidad urgente de incorporar nuevos futbolistas.

Sin embargo, el mercado de fichajes todavía genera movimientos y especulaciones alrededor de las Águilas, especialmente ante la posibilidad de que el equipo necesite sumar alternativas para afrontar la segunda parte de la campaña. Entre los nombres que han sido relacionados con el conjunto azulcrema aparecen los mexicanos Luis Chávez y el colombiano Nelson Deossa.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America coach Guillermo Almada REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque ninguno de los dos jugadores vería con malos ojos un cambio de escenario, el principal obstáculo no estaría en la disposición de los futbolistas, sino en las condiciones que establecen sus respectivos clubes para permitir una salida.

Luis Chávez apunta a continuar en Rusia

Luis Chávez es baja de la selección mexicana en Copa Oro (AP Foto/David J. Phillip)

El caso de Luis Chávez parece ser el más complicado para el América. El mediocampista mexicano tiene contrato con el Dinamo de Moscú y se encuentra en una situación que podría cambiar próximamente, ya que el conjunto ruso pretende extender su vínculo antes de que pueda entrar en la etapa final de su contrato.

El club moscovita mantiene plena confianza en el futbolista, incluso después de la lesión de ligamentos que lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada 2025-2026.

PUBLICIDAD

El volante mexicano ya entrena con balón y fortalece su físico tras 300 días inactivo, aspirando a reforzar a su equipo en la recta final del torneo ruso. (Instagram/ @lc24)

A pesar de aquel problema físico, el Dinamo permaneció atento a su recuperación y posteriormente le permitió volver a disputar encuentros con el objetivo de que recuperara ritmo y confianza. Esa determinación también le permitió llegar en condiciones a la Copa del Mundo, torneo en el que fue convocado por la Selección Mexicana y tuvo participación.

Ahora, el escenario que enfrenta Chávez pasa directamente por las negociaciones contractuales. El Dinamo de Moscú pretende ampliar el acuerdo para evitar que el mediocampista pueda abandonar la institución sin dejar ingresos en el futuro.

El mexicano estaría dispuesto a escuchar alternativas, pero el calendario juega en contra de las Águilas. Con el cierre del mercado internacional cada vez más cerca, todo apunta a que Chávez permanecerá en Rusia, al menos durante este periodo de transferencias.

PUBLICIDAD

Deossa, otro fichaje complicado

Nelson Deossa ha jugado tres partidos como centro delantero en el Real Betis de España - crédito @nelsondeossasuarez06/Instagram

La situación de Nelson Deossa tampoco resulta sencilla. El colombiano pertenece al Real Betis, institución con la que tiene contrato hasta 2030 y que estableció una cláusula de rescisión cercana a los 15 millones de dólares.

El conjunto español no tendría una postura completamente cerrada ante una posible venta. De hecho, distintos equipos ya han mostrado interés y presentado propuestas por el mediocampista.

Entre los clubes que han preguntado por sus servicios aparecen el Panathinaikos de Grecia, el Columbus Crew de la MLS y el Hull City de Inglaterra. Sin embargo, ninguna de esas propuestas habría alcanzado las pretensiones económicas del Betis.

PUBLICIDAD

Soccer Football - LaLiga - Real Betis v FC Barcelona - Estadio Benito Villamarin, Seville, Spain - December 6, 2025 FC Barcelona's Marcus Rashford in action with Real Betis' Aitor Ruibal and Nelson Deossa REUTERS/Marcelo Del Pozo

La oferta que más se acercó fue la del Vasco da Gama, que habría colocado sobre la mesa aproximadamente 14 millones de dólares, además de variables que podían completar la cantidad restante.

No obstante, Deossa no habría terminado de convencerse con la posibilidad de jugar en Brasil, particularmente por la posición que actualmente ocupa el conjunto brasileño en el Brasileirao.

Para el América, la alternativa pasaría por una cesión que incluyera una opción de compra obligatoria, aunque incluso esa fórmula representa un desafío económico importante.

Las Águilas necesitarían desembolsar una cantidad considerable para concretar la operación y, por ahora, sus finanzas no contemplarían una inversión de ese tamaño, salvo que primero concreten la salida de alguno de sus futbolistas importantes.

PUBLICIDAD

Así, mientras el América continúa como líder del Apertura 2026, Luis Chávez y Nelson Deossa parecen alejarse de Coapa. Los dos nombres siguen sobre la mesa, pero las exigencias de sus clubes convierten cualquier negociación en una misión complicada.