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Armando ‘Hormiga’ González revela peculiar petición para su dorsal con el Olympiacos

El delantero tendrá que esperar la determinación de la Liga de Grecia para conocer si podrá cumplir con este deseo

Un jugador de fútbol con la camiseta de rayas rojas y blancas del Olympiacos sostiene su uniforme cerca del rostro y apunta hacia arriba.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La aventura europea de Armando González está cada vez más cerca de comenzar y el delantero mexicano ya tiene en mente cómo le gustaría aparecer identificado en el terreno de juego con el Olympiacos.

El atacante reveló que hizo una solicitud particular al conjunto griego: utilizar ‘Hormiga’ en su dorsal. No obstante, todavía está pendiente saber si la competición permitirá que el futbolista porte ese nombre en su camiseta.

La petición de la Hormiga al Olympiacos

(X / @olympiacosfc)
(X / @olympiacosfc)

Durante una entrevista con TUDN, el guanajuatenses contó que pidió al club que su apodo aparezca en la parte trasera de su camiseta. En caso de que la petición no sea autorizada, utilizaría A. González como alternativa.

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Sí, pedí que le pusieran Hormiga. Van a ver si se puede. Si no, A. González, que también está bien. Y estamos viendo a ver si se puede, pero yo sí quiero poner Hormiga”.

El delantero tendrá que esperar la determinación de la Liga de Grecia para conocer si podrá cumplir con este deseo en su nueva etapa como jugador del Olympiacos.

González espera su oportunidad para debutar

(X / @olympiacosfc)
(X / @olympiacosfc)

Además de hablar sobre su dorsal, el mexicano se refirió a la posibilidad de sumar sus primeros minutos con el equipo.

González aseguró que está preparado para entrar al campo cuando el entrenador lo considere necesario.

Yo estoy listo, ya depende del entrenador. Yo siempre estoy a disposición de lo que me pongan. Como lo dije una vez, un minuto, 5 minutos, yo estoy a disposición de lo que me pongan. Yo siempre voy a dar mi 100 por ciento”.

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El idioma no ha sido un problema para el mexicano

En sus primeros días con el conjunto griego, González también ha encontrado facilidades para comunicarse dentro del plantel.

El atacante explicó que algunos integrantes del equipo hablan español, mientras que él también tiene conocimientos de inglés.

Bien, todo muy bien. Muchos me preguntan si hablo inglés. Sí hablo inglés. Como que tenían esa duda de si hablaba inglés o no. Entonces la comunicación fue un poco más fácil. Hay varios compañeros que también hablan español, entonces eso me ha ayudado también un poco a poder hablar más relajado”.

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