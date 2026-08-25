Cuánto cuesta un vestido diseñado por por April Black Diamond, stylist de los looks de XV Años de las hijas de El Chapo

Los vestidos de XV años de las hijas de Emma Coronel y El Chapo. (Instagram: April Black Diamonds)

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El nombre de la diseñadora April Black, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, de nueva cuenta es tendencia en redes sociales debido a los impactantes diseños de vestidos de XV Años que le realizó a Emali Guadalupe y María Joaquina, las jóvenes hijas gemelas de la ex reina de belleza Emma Coronel y el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las gemelas celebraron sus XV años el pásado sábado 15 de agosto de 2026 con vestidos exclusivos de la firma April Black Diamond, diseñados en Los Ángeles y confeccionados con cristales, perlas y telas de lujo.

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La marca, famosa por vestir a celebridades y figuras de la alta sociedad, ofrece piezas cuyo costo puede superar los $5,000 dólares, equivalentes a más de 90,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Costos de los vestidos: catálogo, personalizados y alta costura para las hijas gemelas de El Chapo

April Black Diamond, fundada por April Black en California, se especializa en la confección artesanal de vestidos de novia, gala y quinceañera. El precio depende de la complejidad del bordado, los materiales y la personalización.

Las opciones de catálogo para quinceañera comienzan desde $700 dólares (aproximadamente 12,600 pesos mexicanos). Los vestidos personalizados de gala o quince años, con pedrería y ajuste a medida, inician en $2,500 dólares (más de 45,000 pesos) y pueden elevarse según la cantidad de detalles. Los diseños para novia de alta costura suelen partir de $5,000 dólares (90,000 pesos) y escalan de acuerdo con la exigencia del cliente.

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Costos de los vestidos: catálogo, personalizados y alta costura para las hijas gemelas de El Chapo (Instagram/aprilblackdiamond)

La firma realiza el cálculo sobre los precios en dólares, pero el monto final en México varía según el tipo de cambio. Al 25 de agosto de 2026, el dólar se cotiza cerca de 18 pesos, lo que sitúa los vestidos más sencillos en torno a los 12,600 pesos, los modelos a medida en 45,000 a 90,000 pesos y los de alta costura por encima de esa cifra.

Famosos vestidos por April Black Diamond

April Black Diamond ha vestido a figuras de la moda y el espectáculo en eventos internacionales. Entre las personalidades destacan Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”, quien modeló para la diseñadora en la Semana de la Moda de Milán.

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Las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina lucieron piezas exclusivas confeccionadas para su fiesta de XV años, cubiertas de cristales y perlas. La abogada y cantante Mariel Colón Miró desfiló junto a Coronel con atuendos de la marca en Milán.

Otras figuras que han portado diseños de la firma son la actriz Maribel Guardia y celebridades de Hollywood como Nick Cannon y Bre Tiesi, quienes participaron en sesiones de portada y celebraciones con piezas de la marca. La diseñadora también ha creado atuendos para concursantes de Miss Estados Unidos y para Ofir Korsia, Miss Universo Israel, durante el Beverly Hills Fashion Week.

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April Black Diamond ha vestido a figuras de la moda y el espectáculo en eventos internacionales. Entre las personalidades destacan Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”, quien modeló para la diseñadora en la Semana de la Moda de Milán (Instagram: April Black Diamond)

Vestidos de las gemelas Guzmán Coronel: detalles y diseño

El 15 de agosto de 2026, las gemelas celebraron sus XV años en una fiesta organizada por la empresa @fiestasxtreme. April Black Diamond compartió en Instagram imágenes de ambas adolescentes luciendo vestidos tipo strapless cubiertos de cristales y pedrería. Una de las gemelas portó un diseño con corpiño bordado en cristales y falda voluminosa de tul blanco; la otra, un vestido ceñido con cascadas de perlas y apliques florales.

La diseñadora describió la experiencia como una celebración de “puro lujo” y afirmó: “Cada diseño refleja elegancia, feminidad y la belleza atemporal de la alta costura, convirtiendo cada momento en una experiencia visual espectacular”.

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Las imágenes muestran a las gemelas posando junto a la diseñadora frente a una instalación floral en tonos pastel. Los rostros aparecen cubiertos con emojis de corazón rosa, en línea con la política de privacidad de Emma Coronel. La madre compartió su satisfacción con los diseños en sus redes sociales.

Cómo y dónde adquirir un vestido de April Black Diamond

Vestidos de las gemelas Guzmán Coronel: detalles y diseño (Instagram: aprilblackdiamond)

La boutique principal se encuentra en el distrito de la moda de Los Ángeles, en la dirección 1046 Santee St, Los Angeles, CA 90015. El proceso de compra es personalizado y requiere agendar cita para pruebas de alta costura. La marca tiene presencia global, con pedidos a distancia y un sistema de envíos internacionales disponible a través de su sitio web oficial.

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Los interesados pueden explorar las colecciones en línea y solicitar confecciones a medida. La marca recomienda la atención directa en boutique para quienes buscan una experiencia exclusiva y un ajuste perfecto.

Celebraciones anteriores y privacidad familiar

La fiesta de XV años de las gemelas ocurrió bajo estricta privacidad. La única imagen del evento compartida por Emma Coronel muestra una mesa decorada con flores blancas, hileras de perlas y vajilla dorada. No se revelaron detalles sobre el costo total ni la ubicación exacta de la celebración.

En 2018, Coronel organizó para las gemelas una fiesta temática de Barbie en una mansión de Culiacán, Sinaloa. El evento incluyó juegos mecánicos, una mansión infantil y decoraciones rosas.

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Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019. Las gemelas nacieron en California en 2011, mientras su padre estaba prófugo. Coronel ha resguardado la identidad y privacidad de sus hijas, cubriendo sus rostros en redes sociales y evitando exponerlas públicamente.