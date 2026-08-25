Arrestaron al hijo de cantante grupero Arnulfo Jr. por el feminicidio de Pamela Yahaira

Arnulfo de Jesús, de 35 años, hijo del cantante grupero Arnulfo Jr., fue detenido por el ataque a Pamela Yahaira, adeás de portación de drogas Foto: Fiscalía Nuevo León

Guardar

La Fiscalía de Nuevo León detuvo a Arnulfo de Jesús, de 36 años, por su presunta participación en el feminicidio de Pamela Yahaira, una joven de 25 años que murió por quemaduras tras un ataque ocurrido en julio; la captura cerró más de un mes de búsqueda, pero la indagatoria siguió abierta porque otros dos hombres señalados en el caso continuaron prófugos.

El detenido fue localizado el 23 de agosto por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en la colonia Urdiales, en Monterrey. Después fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal.

PUBLICIDAD

La autoridad informó el arresto este lunes 24 de agosto. Contra Arnulfo de Jesús, identificado también como Arnulfo “N” e hijo del cantante grupero Arnulfo Jr., ya existía una orden de aprehensión por feminicidio.

Además del señalamiento por la muerte de Pamela Yahaira, el hombre enfrentó cargos por narcomenudeo. Su situación jurídica debía definirse en una audiencia inicial.

Pamela Yahaira, madre de dos pequeños, tenía amistad con un hombre en redes sociales cuando la invitó a una fiesta en el minicipio de Guadalupe donde la rociaron con gasolina y prendieron fuego, por lo que murió días después por la gravedad de sus heridas Foto: Facebook

Pamela Yahaira fue llevada de Guadalupe a Juárez antes de sufrir las quemaduras

La investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios estableció que Pamela Yahaira habría conocido al acusado a través de redes sociales. Después, él la invitó a una fiesta el pasado 10 de julio y la joven acudió a un domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe.

PUBLICIDAD

Según la indagatoria, en ese inmueble Pamela fue privada de la libertad por Arnulfo “N”, quien presuntamente actuó con otros dos hombres. Los tres la trasladaron en una camioneta hacia calles de la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez.

En ese punto, de acuerdo con la carpeta de investigación, la joven fue víctima de violencia de género y sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo. Luego fue abandonada en la vía pública, mientras los presuntos responsables escaparon en el vehículo.

Personas que la encontraron pidieron auxilio cuando Pamela todavía presentaba signos vitales. La joven fue llevada a un hospital, pero murió poco después por la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

Fiscalía de Nuevo León realiza cateo en casa del cantante Arnulfo Jr. por caso de feminicidio ligado a su hijo (Facebook: Arnulfo Jr / FGJ Nuevo León)

El estudio pericial del Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fueron las quemaduras. El caso provocó indignación por la forma en que ocurrió el ataque y por el tiempo que transcurrió antes de la captura del principal señalado.

La Fiscalía mantuvo abiertos cateos y líneas de investigación por posibles cómplices

Pamela Yahaira tenía 25 años y era madre de tres hijos, de acuerdo con información difundida por su familia tras su muerte. Sus familiares exigieron justicia públicamente después del crimen.

La Fiscalía mantuvo activa la investigación durante semanas para reunir pruebas y ubicar a los responsables. Como parte de esas diligencias, las autoridades realizaron cateos en una finca y en una quinta vinculada a Arnulfo Jr. para buscar videos y otros indicios relacionados con el asesinato.

PUBLICIDAD

Hasta ese momento, la autoridad no dio a conocer más detalles sobre la persona que contactó a Pamela a través de redes sociales ni sobre la identidad de los otros dos hombres que habrían participado en los hechos. Ambos continuaron prófugos.

La familia de la víctima también habría relacionado el crimen con una deuda pendiente. Ese señalamiento quedó dentro de las líneas de investigación que las autoridades todavía debían confirmar.

La detención de Arnulfo de Jesús representó un avance en un expediente que acumuló presión social por la falta de resultados. Aun así, el proceso penal apenas entró en una nueva etapa, porque el acusado permaneció internado y sujeto a la resolución judicial por el delito de feminicidio.

PUBLICIDAD

• Arnulfo de Jesús, hijo del cantante Arnulfo Jr., fue detenido en Monterrey por su presunta participación en el feminicidio de Pamela Yahaira.

• La víctima fue llevada de Guadalupe a Juárez, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y murió después en un hospital.

• La Fiscalía mantuvo la búsqueda de dos presuntos cómplices y abrió líneas de investigación sobre el origen del contacto y un posible adeudo relacionado con el caso.