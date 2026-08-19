CNDH advierte que los mitos del amor romántico pueden fomentar conductas violentas

Mitos sobre el amor romántico (Freepik)

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una serie de mitos sobre el amor románico que vulneran los derechos de las personas dentro y fuera de una relación.

Con una descripción sobre “la media naranja”, el organismo publicó diversas imágenes en su cuenta oficial de Instagram, argumentando que los celos o la idea de amar hasta olvidarse de uno mismo pueden tener un trasfondo de violencia.

“Amar desde la libertad, el respeto y la igualdad también es un derecho”, expresó.

Mitos del amor romántico

La media naranja

El miedo a estar solos o solas puede llevar a tolerar dinámicas violentas dentro de una relación. Esta situación puede vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues cada persona tiene la libertad de decidir si desea tener pareja, permanecer soltera o establecer vínculos afectivos.

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Amor eterno

Romantizar la idea de soportar situaciones de maltrato por presión social o miedo a “fracasar” puede normalizar la violencia. Esta creencia vulnera el derecho a una vida libre de agresiones y a la integridad personal, ya que ninguna relación debe colocarse por encima del bienestar y seguridad individual.

Celos por amor

Considerar los celos como una muestra de amor puede normalizar el control, la desconfianza y la idea de tener propiedad sobre el cuerpo y la vida de otra persona. Estas conductas vulneran los derechos a la libertad, privacidad y autonomía, pues amar no significa poseer ni controlar.

Amor por encima de sí mismo

Idealizar la entrega absoluta en una relación puede desdibujar los límites del autocuidado y justificar la renuncia a proyectos personales. Esta idea vulnera los derechos a la igualdad y dignidad, pues los vínculos afectivos deben construirse desde la reciprocidad y el respeto, sin anular a ninguna persona.

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Una infografía de Infobae detalla cuatro mitos del amor romántico que vulneran derechos y afectan las relaciones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del flechazo: así explica la ciencia cómo funciona el amor

De acuerdo con la ciencia el amor es mucho más que emociones pasajeras se trata de un fenómeno biológico, cerebral y social de gran complejidad. Lejos de ser solo una experiencia mágica, el enamoramiento activa circuitos neurológicos ligados a la supervivencia y la formación de vínculos, según lo explica la antropóloga Helen Fisher.

Ella identifica tres fases fundamentales para describir este sentimiento: deseo (impulsado por hormonas sexuales), atracción (marcada por la dopamina y la euforia), y apego (dominada por oxitocina y vasopresina, que fortalecen los lazos duraderos).

Las investigaciones muestran que la química cerebral del amor es similar para todas las orientaciones sexuales y también existen formas de vínculo fuera del modelo romántico tradicional. Personas asexuales o arrománticas pueden experimentar conexiones profundas, incluso sin deseo sexual. Además, desde la Antigua Grecia se reconocen diversas manifestaciones del amor que van desde la pasión hasta la amistad y el compromiso práctico.

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Sin embargo, este vínculo no es solo biología; expertos ha manifestado a lo largo del tiempo que las relaciones amorosas también están influenciadas por la cultura, las normas sociales y los valores aprendidos. Por eso, amar implica tanto una reacción cerebral como una construcción social, donde influyen la historia personal y el contexto.