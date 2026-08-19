México
Agregar Infobae enGoogle

CNDH advierte que los mitos del amor romántico pueden fomentar conductas violentas

El organismo expresó que amar desde la libertad, el respeto y la igualdad también constituye un derecho

Un chico y una chica abrazándose mientras se miran a los ojos sonrientes
Mitos sobre el amor romántico (Freepik)
Guardar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer una serie de mitos sobre el amor románico que vulneran los derechos de las personas dentro y fuera de una relación.

Con una descripción sobre “la media naranja”, el organismo publicó diversas imágenes en su cuenta oficial de Instagram, argumentando que los celos o la idea de amar hasta olvidarse de uno mismo pueden tener un trasfondo de violencia.

“Amar desde la libertad, el respeto y la igualdad también es un derecho”, expresó.

Mitos del amor romántico

  • La media naranja

El miedo a estar solos o solas puede llevar a tolerar dinámicas violentas dentro de una relación. Esta situación puede vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues cada persona tiene la libertad de decidir si desea tener pareja, permanecer soltera o establecer vínculos afectivos.

PUBLICIDAD

  • Amor eterno

Romantizar la idea de soportar situaciones de maltrato por presión social o miedo a “fracasar” puede normalizar la violencia. Esta creencia vulnera el derecho a una vida libre de agresiones y a la integridad personal, ya que ninguna relación debe colocarse por encima del bienestar y seguridad individual.

  • Celos por amor

Considerar los celos como una muestra de amor puede normalizar el control, la desconfianza y la idea de tener propiedad sobre el cuerpo y la vida de otra persona. Estas conductas vulneran los derechos a la libertad, privacidad y autonomía, pues amar no significa poseer ni controlar.

  • Amor por encima de sí mismo

Idealizar la entrega absoluta en una relación puede desdibujar los límites del autocuidado y justificar la renuncia a proyectos personales. Esta idea vulnera los derechos a la igualdad y dignidad, pues los vínculos afectivos deben construirse desde la reciprocidad y el respeto, sin anular a ninguna persona.

PUBLICIDAD

Infografía: 'Cuatro mitos del amor romántico'. Ilustraciones de corazón, máscaras. Iconos que representan cuatro mitos y tres derechos vulnerados. Contiene texto y logotipo.
Una infografía de Infobae detalla cuatro mitos del amor romántico que vulneran derechos y afectan las relaciones interpersonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del flechazo: así explica la ciencia cómo funciona el amor

De acuerdo con la ciencia el amor es mucho más que emociones pasajeras se trata de un fenómeno biológico, cerebral y social de gran complejidad. Lejos de ser solo una experiencia mágica, el enamoramiento activa circuitos neurológicos ligados a la supervivencia y la formación de vínculos, según lo explica la antropóloga Helen Fisher.

Ella identifica tres fases fundamentales para describir este sentimiento: deseo (impulsado por hormonas sexuales), atracción (marcada por la dopamina y la euforia), y apego (dominada por oxitocina y vasopresina, que fortalecen los lazos duraderos).

Las investigaciones muestran que la química cerebral del amor es similar para todas las orientaciones sexuales y también existen formas de vínculo fuera del modelo romántico tradicional. Personas asexuales o arrománticas pueden experimentar conexiones profundas, incluso sin deseo sexual. Además, desde la Antigua Grecia se reconocen diversas manifestaciones del amor que van desde la pasión hasta la amistad y el compromiso práctico.

Sin embargo, este vínculo no es solo biología; expertos ha manifestado a lo largo del tiempo que las relaciones amorosas también están influenciadas por la cultura, las normas sociales y los valores aprendidos. Por eso, amar implica tanto una reacción cerebral como una construcción social, donde influyen la historia personal y el contexto.

Temas Relacionados

CNDHamorparejaenamoramientoviolenciamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Habitantes de La Flor exigían respuestas por obras pendientes cuando sacaron al presidente municipal de la cabecera y lo trasladaron a la comunidad; el operativo para liberarlos dejó 10 policías lesionados y siete detenidos

Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

La pareja eligió conmemorar su primera década de matrimonio con una ceremonia religiosa en la Iglesia de Santa María de los Milagros y una fiesta exclusiva

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Con ello, deja vacante la Sección Instructora, órgano encargado de investigar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos

Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Lourdes, su hija, y Marisol, su pareja, habrían sido capturadas esta mañana el el operativo contra el líder narco

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Quién es la hija del “Tío Lako”, líder del CJNG, ubicada entre los detenidos en Michoacán

Cae hija y pareja sentimental del Tío Lako en operativo que desató narcobloqueos en Michoacán

Quién es el “Tío Lako”, sujeto prioritario y líder del CJNG detrás de los narcobloqueos en Michoacán

De Colombia a Sinaloa: así recluta el narco a hombres con formación militar

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

Gala Montes calienta la posible pelea entre Crista y Doña Alegría: “Yo siento que mi mamá sí la mata”

Así fue la lujosa boda de Shanik Aspe y Mauricio Odiardi en Venecia: conductoras de Ventaneando fueron las madrinas

Confirman a María Karunna como la octava habitante de ‘La Granja VIP 2′

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: Yahir propone controlar presupuesto de desayunas y comidas

Aldo Rendón desata polémica por comentario contra los fans de Pumas: “Es de nacos”

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Atlético de Madrid vs Málaga: cuándo y dónde ver el encuentro donde no fue convocado Obed Vargas

Juárez FC vs América EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 5 del Apertura 2026

Desmantelan a Chivas: todas las bajas que tendría el Rebaño en el Apertura 2026

¿Mil pesos por estacionarse? El precio del Estadio Azteca supera a inmuebles de Europa

Charros de Jalisco vs Toros de Tijuana: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB