Desmantelan a Chivas: todas las bajas que tendría el Rebaño en el Apertura 2026

Los asistentes al partido rápidamente reconocieron el famoso festejo de robot del exdelantero de Chivas. (TW Chivas)

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Chivas podría desmantelarse durante este Apertura 2026 tras las bajas que podría sufrir. Armando “Hormiga” González, Brian Gutiérrez y Raúl “Tala” Rangel son jugadores que saldrían del equipo tapatío para ir a jugar fuera de México.

Aunque ninguno de estos traspasos es oficial todavía, las próximas horas en Verde Valle podrían ser fundamentales para definir el futuro de Guadalajara y de los futbolistas mencionados.

Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa. (Jesús Avilés | Infobae México)

Hormiga González se va al Olympiacos de Grecia

El Olympiacos de Grecia habría logrado finalmente el fichaje de Armando González tras presentar una tercera propuesta a Chivas, luego de que las dos ofertas anteriores no fueran aceptadas por el club mexicano. En los últimos días se conoció el interés del equipo griego en el jugador.

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De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el conjunto europeo adquirió el 80 % del jugador mexicano por 12 millones de dólares. Según la misma fuente, la Hormiga firmará por cinco temporadas, mientras que Guadalajara conservará el 20 % de su carta en caso de una futura venta.

Hormiga González podría irse a Europa esta misma temporada (VisualesIA ScribNews)

Tala Rangel y Brian Gutiérrez también podrían salir del Rebaño

En el caso de Tala Rangel, el interés llega desde Europa. El Dinamo Zagreb, vigente campeón de Croacia, contempla al portero mexicano como refuerzo potencial, de acuerdo con información del periodista Matteo Moretto. Rangel tiene contrato vigente hasta 2028 y un valor estimado de ocho millones de euros, lo que implica que cualquier negociación requiere el aval del club tapatío.

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Las redes sociales se llenaron de reclamos tras sus declaraciones rumbo al Mundial 2026. (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)

Respecto a Brian Gutiérrez, la situación apunta hacia la MLS. David Medrano periodista de TV Azteca reportó que un directivo de Red Bull se reunió con la dirigencia de Chivas para conversar sobre el mediocampista, con el New York Red Bulls como el equipo interesado en concretar su fichaje. Las conversaciones se mantienen abiertas, pero aún no hay acuerdo cerrado.

Ambos jugadores han tenido participación relevante en el plantel de Guadalajara. El Tala suma más de cien partidos con la institución rojiblanca y fue titular en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Gutiérrez, por su parte, ha alternado entre titularidad y banca, pero se mantiene como una opción regular en el mediocampo.

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Aug 12, 2026; Seattle, WA, USA; Seattle Sounders defender Kalani Kossa-Rienzi (85) battles Guadalajara defender Brian Gutierrez (11) and defender Miguel Gomez (24) for the ball during the second half of a Leagues Cup Phase One match at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

¿Cómo va Chivas en el Apertura 2026?

Un inicio irregular ha marcado el rumbo de Chivas en el torneo Apertura 2026. Luego de las primeras cuatro jornadas, el equipo se posiciona en el noveno lugar de la tabla, acumulando siete puntos. Este puntaje es resultado de dos triunfos, una igualdad y una caída.

A pesar de las posibles bajas que podría tener el conjunto de Milito, para esta temporada se ha reforzado con jugadores de calidad como Jordan Carrillo o Kevin Castañeda.