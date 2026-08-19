Liberan al alcalde de San Salvador y a 14 personas tras casi 18 horas de retención en Hidalgo

A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

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El presidente municipal de San Salvador, Hidalgo, Norberto Martínez Cruz, y otras 14 personas fueron liberados durante la madrugada de este miércoles tras permanecer retenidos durante casi 18 horas en la comunidad de La Flor, donde habitantes exigían respuestas por obras pendientes.

El operativo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para rescatar a los funcionarios derivó en un enfrentamiento con aproximadamente 300 pobladores, que dejó 10 policías lesionados y siete personas detenidas.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los hechos comenzaron alrededor de las 10:00 horas del martes 18 de agosto, cuando habitantes de La Flor irrumpieron en la Presidencia Municipal durante una reunión y sacaron al alcalde para trasladarlo a la comunidad.

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Los pobladores exigían respuestas de la administración municipal por proyectos y obras que permanecían pendientes o inconclusos. El alcalde no fue el único funcionario retenido. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó posteriormente que en el auditorio de usos múltiples también permanecían otros trabajadores municipales y estatales.

La situación se prolongó durante el resto del martes, mientras autoridades estatales mantenían comunicación con los habitantes para intentar alcanzar un acuerdo y conseguir la liberación de las personas.

El operativo ocurrió durante la madrugada

La intervención policial se realizó alrededor de las 04:00 horas de este miércoles, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ingresaron a la comunidad para liberar a las personas retenidas.

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A gritos y empujones, habitantes de la comunidad de San Salvador, Hidalgo retuvieron al alcalde. (Foto: redes sociales)

La dependencia confirmó que fueron 15 personas las rescatadas: el presidente municipal y otros 14 funcionarios y trabajadores que permanecían en el auditorio de usos múltiples.

Entre ellos estaban la secretaria del alcalde, el director de Obras Públicas, un integrante del área de Catastro, un contador, regidores y trabajadores del Gobierno estatal. Todos fueron localizados en el mismo inmueble y posteriormente puestos a salvo.

Alrededor de 300 habitantes enfrentaron a los policías

El despliegue provocó un enfrentamiento entre los agentes y un grupo de aproximadamente 300 habitantes, quienes, según la Secretaría de Seguridad Pública, utilizaron piedras y palos contra los elementos que participaban en el operativo.

El saldo fue de 10 policías lesionados, quienes recibieron atención médica en hospitales cercanos.

La corporación no detalló la gravedad de las heridas, aunque confirmó que los agentes fueron trasladados para recibir atención después de la agresión.

Siete personas fueron detenidas

Durante la intervención también fueron detenidas siete personas: tres hombres y cuatro mujeres.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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La Fiscalía deberá determinar ahora la posible responsabilidad de estas personas en los hechos, así como las circunstancias en las que el alcalde y los demás funcionarios permanecieron retenidos.

San Salvador ya había retenido al alcalde

El municipio de San Salvador ya había enfrentado episodios similares antes de la retención ocurrida este miércoles. Apenas en marzo, habitantes de distintas comunidades retuvieron al alcalde Norberto Martínez y bloquearon durante más de 10 horas la carretera México-Laredo, a la altura de Caxuxi, después de que no lograran un acuerdo sobre la distribución del presupuesto destinado a las localidades.

Los pobladores reclamaban que se mantuvieran los recursos correspondientes al techo financiero de sus comunidades. Según reportes de aquel momento, acusaban una reducción respecto del presupuesto del año anterior; en el caso de Caxuxi, señalaron que el monto pasaría de 2.4 millones de pesos en 2025 a 2.1 millones en 2026.

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La protesta comenzó con la toma de la Presidencia Municipal y posteriormente derivó en la retención del alcalde y el bloqueo carretero. El conflicto terminó después de que representantes de las comunidades sostuvieron una mesa de diálogo con el Gobierno de Hidalgo y se acordó continuar las negociaciones sobre los recursos.

Otro antecedente ocurrió en agosto de 2025, cuando habitantes de Caxuxi retuvieron al entonces director de Obras Públicas, Fernando Trío Padilla, y lo trasladaron desde la cabecera municipal hasta la comunidad. Los pobladores también bloquearon la carretera México-Laredo y, de acuerdo con reportes de aquel momento, el conflicto estaba relacionado con demandas de obra pública.

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Con esos antecedentes, la retención de 15 personas este miércoles representa un nuevo episodio dentro de una serie de conflictos comunitarios en San Salvador en los que los reclamos por presupuesto y obras públicas han terminado en bloqueos carreteros y retenciones de funcionarios.