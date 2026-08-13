Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 13 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,66 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,23% respecto al precio de cierre anterior de 19,71 pesos, según datos de<i> Dow Jones</i>.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,83%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -8,58%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos seis días, lo que indica un debilitamiento de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,48%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 5,54%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado en el corto plazo.

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