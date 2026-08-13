Cristian Castro revela cómo está su hija y expareja tras terremoto en Colombia

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El reciente terremoto en Colombia generó preocupación entre seguidores y medios por el bienestar de la hija de Cristian Castro, Rafaela, y su madre, quienes residen en ese país.

Tras su segundo concierto del Auditorio Nacional, el artista fue consultado por la prensa sobre la situación de sus familiares tras el terremoto que ha dejado saldo de daños y víctimas en varias regiones, y respondió ante la inquietud pública por su familia.

Cristian Castro dice cómo se encuentra su hija

En entrevista transmitida por Ventaneando, Cristian Castro habló abiertamente sobre el impacto del sismo en Colombia, país donde vive su hija Rafaela Castro junto a su madre, Paola Eraso.

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El cantante aclaró que ambas se encuentran en buen estado: “Muy bien, todos, todo está bien. Por suerte no, no pasó nada grave en donde viven la mamá y Rafis”, aseguró Castro ante los medios.

Ig: @rafaelacastroficial

Añadió que la experiencia fue sorpresiva y angustiante: “Nunca nos esperábamos que Colombia tuviera este, este sacudón tan fuerte”.

El intérprete aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad:

“Un abrazo enorme para Colombia”. Sus declaraciones ofrecieron tranquilidad a sus seguidores y a quienes siguen de cerca la situación de su familia en el contexto de la emergencia.

Rafaela Castro y su vínculo con la música y Colombia

Rafaela, la hija menor de Cristian Castro, ha comenzado a destacar en el medio artístico colombiano.

A principios de año, debutó en la radio de ese país, donde habló sobre la influencia de su padre en su pasión por la música.

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El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

“Mi papá es mi inspiración, siempre me ha impulsado a seguir mis sueños y a amar la música”, dijo Rafaela en entrevista con medios locales.

La joven, que reside en Colombia desde hace varios años, ha mantenido una relación cercana con su madre y su entorno materno.

El terremoto en Colombia y la emergencia nacional

El terremoto ocurrido de magnitud 7.4 el 10 de agosto de 2026 conmocionó a Colombia, provocando daños materiales y una declaratoria de emergencia económica nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la medida tras los reportes de múltiples víctimas y severos estragos en varias ciudades. Las autoridades han desplegado operativos de rescate, atención médica y apoyo logístico a la población afectada.

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La reconstrucción tras el terremoto de 7,4 en Colombia costaría USD 6.350 millones, equivalentes a 1% del PIB, en medio de la emergencia, es decir, unos $20 billones - crédito Colprensa

La magnitud del sismo y la cantidad de damnificados llevaron a la suspensión de actividades en varias regiones y a la activación de protocolos de protección civil.

La comunidad internacional, incluido el sector artístico, ha manifestado su solidaridad con los colombianos ante la tragedia, en la que se han reportado pérdidas humanas y considerables afectaciones a la infraestructura local.

La reacción de personalidades como Cristian Castro, cuya familia directa reside en el país, subraya la dimensión humana de la emergencia y la preocupación compartida por el bienestar de quienes se encuentran en las zonas de riesgo.