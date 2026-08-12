Niña flotaba a un kilómetro de tierra, sin salvavidas y en tabla de paddle en La Paz l Video

Un bote con franjas azules navega sobre aguas azules bajo un cielo nublado. Se observa a una persona, identificada como una menor, sentada en una tabla de paddleboard blanca a la deriva. Un hombre a bordo del bote se extiende para asistirla. El video registra la operación de rescate de una niña en el mar en La Paz, Baja California.

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Una niña quedó sola a la deriva en una tabla de paddle board a la altura de la playa Punta Arena en La Paz, Baja California Sur la tarde de este martes, después de que el viento y las corrientes la alejaron de la orilla. Pescadores la rescataron a varios cientos de metros de la playa, e incluso a más de 1 kilómetro de la costa según otra versión del mismo hecho, y la devolvieron con su familia sin lesiones.

El episodio comenzó cuando la menor entró al mar junto con su padre sobre una tabla de paddle o SUP en la zona paceña de Playa Punta Arena, en Baja California Sur. Ambos cayeron al agua y el hombre alcanzó a subir de nuevo a la niña a la tabla, pero para no arriesgar volver a voltear la tabla no subió y prefirió regresar nadando a tierra para pedir ayuda para su hija.

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Las condiciones del mar cambiaron de forma repentina durante la tarde. Ráfagas de viento y las corrientes arrastraron la tabla mar adentro, mientras el padre intentó acercarla a la playa pero no pudo sostenerla debido que corría peligro su propia vida.

Ante esa situación, el hombre dejó a su hija sobre la tabla para mantenerla a flote y nadó hacia tierra firme en busca de ayuda. También se indicó que él trató de alcanzar a la menor mientras nadaba, pero la corriente y el viento hicieron imposible que la alcanzara.

Una niña de 11 años fue rescatada flotando en el mar abierto a cientos de kilómetros de la playa después de que nadara con su padre y, ambos cayeras y logró subirla a la tabla pero debido a la fuerte corriente él no pudo subir y nadó hacia la playa para pedir ayuda Foto: Captura de pantalla video

El rescate ocurrió cuando pescadores vieron a la menor en medio de la bahía

La niña permaneció sola sobre la tabla mientras se alejaba cada vez más de la costa. Una embarcación de pescadores que transitaba por el área se percató de la emergencia y comenzó la maniobra de auxilio.

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Uno de los rescatistas, Cristhian Flores Ramírez, relató que primero vio al padre en el agua. Según su testimonio, escuchó los gritos de auxilio del hombre a varios metros de la playa y entendió de inmediato que la menor seguía más adentro.

“Me encontré al señor nadando, tratando de llegar a la niña. La corriente y el viento hacían inevitable que la alcanzara. Yo pasé de casualidad en ese momento y solo escuché el grito desesperado del señor a varios metros de la playa”, dijo.

Después de acercarse al adulto, los tripulantes alcanzaron a ver a la distancia la silueta de la tabla. Entonces confirmaron que la pequeña seguía arriba, completamente sola y a la deriva.

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La embarcación rescató primero al padre y luego aceleró para llegar hasta la menor. Los pescadores lograron subirla a bordo y la trasladaron a un punto seguro, donde pudo reunirse con sus familiares.

El testimonio del rescatista también incluyó una frase sobre lo ocurrido antes del auxilio. “Solo el papá sabe la situación que pasó”, señaló, y añadió: “Gracias a Dios están bien el papá y la niña”.

El video mostró a la menor mientras flotaba lejos de la orilla

El rescate quedó grabado en video. En las imágenes se observó a la niña sobre la tabla en medio del mar y después la llegada de la embarcación que intervino para ponerla a salvo. La niña no portaba chaleco salvavidas, lo que sería obligatoria pese a que supiera nadar bien ya que las corrientes marinas suelen ser violentas y cambiantes.

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La grabación también reforzó la dimensión del riesgo, porque mostró a la menor aislada en la bahía mientras la tabla seguía separándose de la playa. El auxilio llegó antes de que la deriva la llevara todavía más lejos.

Hasta el momento no se habían precisado con detalle todas las circunstancias que explicaran cómo la menor terminó a esa distancia de la costa. Lo que sí quedó establecido en los distintos recuentos fue que el cambio repentino en el viento y la fuerza de las corrientes impidieron el regreso.

El hecho encendió alertas entre usuarios de equipo recreativo en el mar de La Paz, en especial entre quienes usan kayaks y tablas de paddle. La recomendación difundida después del incidente fue extremar precauciones porque los vientos locales pueden alejar a una persona de la orilla en cuestión de minutos.

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Entre las medidas de seguridad mencionadas estuvieron el uso permanente de chaleco salvavidas, la correa de seguridad amarrada al tobillo para no perder la tabla en una caída, la revisión previa del pronóstico de vientos y corrientes, y la supervisión constante de menores. También se insistió en no permitir que niñas y niños navegaran solos cerca de zonas con corrientes profundas.

La menor fue entregada a sus padres sin ningún tipo de lesión, después de una operación de auxilio que evitó que la emergencia terminara en una tragedia.

La niña quedó a la deriva sobre una tabla de paddle en Playa Punta Arena, en La Paz, tras caer al mar junto con su padre.

Pescadores localizaron a la menor a varios cientos de metros, e incluso a más de 1 kilómetro de la costa, y la rescataron sana y salva.

El caso dejó un llamado a usar chaleco salvavidas, correa de seguridad y revisar vientos y corrientes antes de entrar al mar.