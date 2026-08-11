Chicharito Hernández revela la verdad sobre ser un futbolista profesional: “Tu cuerpo ya no te pertenece”

El video muestra a un hombre en tres escenarios. Se le observa sentado en una mesa de madera en una aparente entrevista, gesticulando y luego con las manos juntas. Una secuencia lo presenta recostado en una camilla mientras una doctora manipula una tableta en un entorno médico. Otra secuencia final lo muestra cabalgando un caballo en una zona montañosa. Las imágenes yuxtaponen momentos de conversación, cuidado de la salud y actividad al aire libre.

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Javier “Chicharito” Hernández expuso la presión y las restricciones que enfrentan quienes llegan al futbol profesional, donde el cuerpo y la vida cotidiana pasan a estar controlados por el club. En un mensaje publicado en sus redes sociales el pasado 10 de agosto, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid sostuvo que el cuerpo deja de pertenecerle al jugador cuando firma un contrato en la élite.

Hernández detalló que los clubes controlan cada aspecto del día a día, desde la alimentación hasta las horas de sueño, y advirtió que cualquier aumento en el porcentaje de grasa corporal podía traducirse en multas económicas. Explicó que la vigilancia no se limita a la cancha y que los clubes cuentan con chefs privados que pesan la comida para cada jugador según su posición y rendimiento físico.

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Chivas emitió una postura sobre los comentarios machistas de Chicharito Hernández. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

“Un futbolista no entrena dos horas, entrena las veinticuatro horas del día. Lo que comes, a qué hora te duermes, cómo respiras, todo está controlado. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club. Y la presión psicológica es brutal. Imagina que en tu trabajo diario, si cometes un error de dos segundos, hay millones de personas insultándote en redes sociales, abucheándote en vivo y analizando tu falla en televisión nacional. El fútbol profesional no es diversión, es una olla de presión constante donde tu valor como ser humano se reduce a lo que hiciste en los últimos noventa minutos. Ya no se trata de comer sano. Los clubes tienen chefs privados y que pesan la comida gramo por gramo según la posición del jugador”

La presión psicológica y las restricciones fuera de la cancha

En su video, el atacante también señaló que la exposición pública es constante y genera una presión psicológica que afecta el valor personal del jugador, reducido a su desempeño más reciente en el campo. Hernández ejemplificó cómo un error mínimo puede derivar en críticas masivas en redes sociales, abucheos en el estadio y análisis negativos en televisión nacional.

El futbolista de 38 años también explicó que las restricciones contractuales abarcan la vida privada. Las aseguradoras de los clubes imponen prohibiciones para actividades consideradas de riesgo, como manejar motocicleta, esquiar, surfear, andar en bicicleta de montaña o montar a caballo. En caso de lesión durante estas actividades, el club puede rescindir el contrato sin indemnización.

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ARCHIVO - Javier Hernández, delantero del LA Galaxy reacciona con los fanáticos después de que su equipo venciera al Nashville SC en un partido de playoffs de la MLS, el 15 de octubre de 2022, en Carson, California. (AP Foto/Alex Gallardo, Archivo)

“Cuando firmas un contrato multimillonario, firmas la renta exclusiva de tu físico. Las aseguradoras de los clubes imponen restricciones draconianas que la gente no ve. Un futbolista tiene estrictamente prohibido por contrato subirse a una moto, esquiar en nieve, andar en bicicleta de montaña, hacer surf o subirse a un caballo”

Adolescencia perdida y madurez forzada

Desde jóvenes, los jugadores deben priorizar su carrera sobre la vida social o el descubrimiento personal. Chicharito afirmó que, mientras otros adolescentes experimentan y cometen errores normales para su edad, los futbolistas están bajo el control del club, que supervisa sus horas de sueño, su grasa corporal y hasta sus declaraciones públicas.

El ahora delantero del Atlético Dallas concluyó que, lejos de la imagen de diversión asociada al deporte, el futbol de alto rendimiento implica una presión constante y una libertad personal muy limitada ante las exigencias del club y de la industria.

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El nuevo reto de Chicharito Hernández

Javier Hernández asumirá un nuevo reto en su carrera profesional tras fichar con Atlético Dallas, equipo de la USL Championship en Estados Unidos. El delantero mexicano se convertirá en el jugador insignia del club de cara a su debut oficial en la temporada 2027, después de un año de inactividad. Hernández permaneció sin equipo luego de que Chivas decidió no renovarle contrato al cierre del torneo.

La USL Championship ha sido una alternativa para varios futbolistas mexicanos, y ahora recibirá a una de las máximas figuras en la historia del balompié nacional.

El arribo de Chicharito al fútbol estadounidense marca una nueva etapa para el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Atlético Dallas apuesta por la experiencia internacional del atacante para consolidar su proyecto en la segunda división de Estados Unidos y captar la atención de la comunidad hispana en Texas.

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