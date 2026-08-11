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Caos en Viaducto Miguel Alemán por colapso en obra: suspenden trabajos y cierran circulación en CDMX | Video

El desprendimiento en una estructura sobre la importante vialidad movilizó a los servicios de emergencia de la Ciudad de México; se reportan cortes a la circulación y alternativas viales

Un derrumbe de inmueble se registró en el Viaducto Miguel Alemán, colonia Escandón. Imágenes muestran a personal de emergencia y una excavadora retirando escombros de un carril lateral. La circulación vehicular en los carriles centrales del viaducto presenta tráfico denso. El incidente ha provocado el cierre de un carril de circulación, impactando el tránsito en dirección al oriente. Este video es una cobertura de evento que documenta las labores de remoción.
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Un edificio en proceso de demolición se desplomó la mañana de este martes sobre una lateral del Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó afectaciones viales y la movilización de servicios de emergencia.

El inmueble colapsado se encontraba a la altura de la calle Minería, en la colonia Escandón, cerca de la zona de Viaducto Río Becerra. Parte de los escombros quedó sobre la lateral, mientras que la caída de un árbol alcanzó los carriles centrales y golpeó un automóvil que circulaba con dirección al oriente.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, un automóvil y un motociclista resultaron afectados, mientras que la obra fue suspendida para realizar las investigaciones correspondientes.

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¿Hubo lesionados en el derrumbe de Viaducto?

Los primeros reportes indican que el derrumbe ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de demolición en el predio. La estructura colapsó hacia el exterior, derribó un árbol y dejó materiales de construcción sobre la vialidad.

Según la información disponible, los trabajos de demolición presentaban aproximadamente un 60% de avance. En el sitio se encontraba personal trabajando, pero logró ponerse a salvo.

Un trabajador identificado como Irineo Campos explicó que las personas que laboraban en la obra observaron primero la caída del árbol y, detrás de éste, el desplome de la estructura hacia el Viaducto.

Una persona con chaleco de Protección Civil de espaldas, ramas de árboles en el suelo y una estructura derrumbada con escombros junto a una calle con coches.
La estructura colapsó hacia el exterior, derribó un árbol y dejó materiales de construcción sobre la vialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lateral del Viaducto Miguel Alemán quedó completamente bloqueada, mientras que los carriles centrales registraron un cierre parcial debido a las ramas y los materiales que alcanzaron la zona de circulación.

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Personal táctico de Protección Civil de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, acudieron al lugar para delimitar la zona, inspeccionar la estructura y retirar los residuos.

La SGIRPC solicitó a los automovilistas evitar el área para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia. Las autoridades también recomendaron utilizar vías alternas mientras continuaban las labores para liberar la circulación.

Protección Civil descarta muertos y heridos tras el derrumbe

Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, confirmó que no hubo personas lesionadas, fallecidas o atrapadas como consecuencia del colapso. La funcionaria detalló que en el predio se realizaba la demolición de cinco edificios y que la estructura derrumbada era la segunda del conjunto.

El incidente solo causó daños a un automóvil y afectó a un motociclista. Las autoridades señalaron que los responsables de la obra deberán responder por los daños provocados a terceros.

Esperan determinación de la causa del derrumbe

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del derrumbe oficialmente. Una de las versiones iniciales indicaba que la caída del árbol habría provocado el colapso; sin embargo, los testimonios disponibles apuntan a que ambos eventos ocurrieron prácticamente de manera simultánea.

Myriam Urzúa informó que la obra sí contaba con un estudio de riesgo para la demolición. No obstante, será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la institución encargada de investigar cómo se ejecutaban los trabajos y determinar la causa exacta del accidente.

La obra quedó suspendida inmediatamente y permanecerá sin actividades hasta que la autoridad ministerial y las áreas competentes concluyan las inspecciones.

Mauricio Tabe señala responsabilidad del director de obra

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió al lugar y sostuvo que la responsabilidad técnica de los trabajos corresponde al director responsable de obra y a quienes ejecutaban la demolición.

No obstante, las responsabilidades administrativas, civiles o penales deberán definirse mediante las investigaciones oficiales. Entre los elementos que tendrán que analizarse se encuentran el programa de demolición, las medidas de seguridad, el apuntalamiento de la estructura y el cumplimiento del estudio de riesgo.

Las autoridades también deberán verificar si los trabajos respetaron los procedimientos establecidos para evitar que los materiales salieran del perímetro del predio y alcanzaran una vialidad primaria.

Alternativas viales por cierre en Viaducto

Mientras concluyen el retiro de escombros y la revisión estructural, se recomienda a los automovilistas evitar la zona de Viaducto Miguel Alemán y Río Becerra, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y considerar rutas alternas, como como Eje 3 Sur, Calzada de la Piedad o Obrero Mundial.

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