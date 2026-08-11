El SAT ofrece hasta 100% de descuento en multas y recargos: requisitos y cómo solicitar

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución a personas físicas y empresas con adeudos fiscales pendientes. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026.

El programa está activo desde el 1 de enero de 2026 y busca que los contribuyentes corrijan su situación fiscal con una carga financiera menor derivada de sanciones acumuladas.

video informativo SAT de referencia (Servicio de Administración Tributaria/Youtube)

Qué beneficios ofrece el programa

El SAT condona hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Además, permite cubrir el adeudo en una sola exhibición o mediante hasta seis parcialidades, con la condición de que el último pago se realice a más tardar el 30 de noviembre de 2026.

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El beneficio no elimina el impuesto principal adeudado, sino los accesorios: las sanciones y los cargos adicionales que se acumulan sobre la deuda original.

Quiénes pueden solicitarlo

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden acceder al programa las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos. El requisito aplica tanto para quienes tienen créditos fiscales ya determinados por la autoridad como para quienes desean corregir su situación de forma voluntaria.

También pueden incorporarse contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

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Qué adeudos cubre

El esquema contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores. Incluye contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas; aprovechamientos; cuotas compensatorias; recargos; gastos de ejecución; y multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

También abarca sanciones por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas al pago.

Plazos para presentar la solicitud

Los contribuyentes con créditos fiscales determinados por la autoridad tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar su solicitud. Quienes no cuenten con créditos fiscales determinados disponen de un plazo extendido hasta el 31 de diciembre de 2026.

En ambos casos, el pago en parcialidades debe quedar saldado a más tardar el 30 de noviembre.

Cómo solicitar el beneficio ante el SAT

El trámite puede realizarse por dos vías. En línea, el contribuyente debe ingresar a sat.gob.mx, acceder a Mi Portal con su RFC y contraseña, y enviar un escrito libre con la solicitud de adhesión.

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De forma presencial, puede acudir a la oficina desconcentrada del SAT correspondiente a su domicilio para recibir orientación y apoyo en el proceso. El SAT recomienda verificar previamente que los adeudos estén registrados y definir la modalidad de pago antes de iniciar el trámite.

Resultados del programa hasta agosto de 2026

Al corte más reciente, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha aportado 6,436 millones de pesos al erario. Un total de 38,399 contribuyentes se han beneficiado: 11,404 empresas y 26,995 personas físicas.

Qué se condona exactamente y qué no

El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio no es uniforme en todos los casos. Según el comunicado oficial 51/2026 del SAT publicado en gob.mx/sat, la condonación llega al 100% en multas, recargos y gastos de ejecución cuando se trata de adeudos firmes.

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Para multas derivadas exclusivamente de incumplimientos formales —es decir, obligaciones distintas al pago de un monto adeudado—, el porcentaje de condonación baja a 90%.

Quiénes quedan excluidos del programa

No todos los contribuyentes con adeudos pueden acceder al beneficio. El SAT precisó que quedan fuera quienes ya recibieron condonación en programas generalizados anteriores, quienes tengan sentencia firme por delito fiscal, y quienes figuren en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a operaciones simuladas.

La autoridad recomienda revisar el historial fiscal antes de iniciar cualquier trámite.

Paso a paso para solicitar la regularización

El SAT estableció el siguiente procedimiento para adherirse al programa:

1. Verifica tu situación fiscal. Revisa en tu buzón tributario o en el portal sat.gob.mx si tienes créditos fiscales firmes susceptibles de regularizarse. Este paso es previo a cualquier trámite.

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2. Identifica tu escenario. Define si tu adeudo ya fue determinado por la autoridad o si deseas corregir tu situación de forma voluntaria. El canal y los plazos pueden variar según el caso.

3. Elige la vía de solicitud. Puedes hacerlo en línea desde sat.gob.mx —ingresando a Mi Portal con tu RFC y contraseña para enviar un escrito libre— o de forma presencial en la oficina desconcentrada del SAT más cercana a tu domicilio.

4. Presenta la solicitud antes del plazo. La fecha límite es el 31 de octubre de 2026 para contribuyentes con créditos fiscales determinados, y el 31 de diciembre de 2026 para quienes corrijan su situación de forma voluntaria.

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5. Espera la respuesta de la autoridad. Al presentar la solicitud, el procedimiento administrativo de ejecución queda suspendido de forma automática, sin necesidad de garantizar el interés fiscal.

6. Realiza el pago. Una vez aprobada la solicitud, cubre el adeudo en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades. El último pago debe liquidarse a más tardar el 30 de noviembre de 2026.