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Fernanda Castillo responde a las críticas por su delgadez: “Estoy súper saludable, me siento mejor que nunca”

La actriz habló sobre los comentarios que surgieron por unas fotografías y aseguró que actualmente se siente fuerte, activa y feliz con su cuerpo

Fernanda Castillo - (Instagram/@gouphotography)
Fernanda Castillo - (Instagram/@gouphotography)
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Fernanda Castillo volvió a hablar sobre los comentarios que recibió después de que circularan fotografías en las que algunos usuarios señalaron que lucía demasiado delgada. La actriz aclaró que aquellas imágenes no son recientes y explicó que las críticas surgieron a partir de una aparición en la que salió sin maquillaje y con una blusa corta.

“Fue hace unos años que salí sin maquillaje en un lugar y con una blusa muy cortita y les pareció que una persona de mi edad no tendría que salir con ombliguera”, recordó Castillo al hablar con los medios de comunicación.

La actriz aseguró que algunas personas llegaron a relacionar su apariencia con un supuesto problema de salud, algo que rechazó. “Seguramente estaba yo muy enferma porque se me veían”, comentó al recordar las especulaciones, antes de explicar que lleva una vida activa y que actualmente se encuentra bien.

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“Estoy supersaludable”: Fernanda Castillo responde a los comentarios

Fernanda Castillo - (Instagram/@gouphotography)
Fernanda Castillo - (Instagram/@gouphotography)

Castillo fue contundente al hablar sobre su estado actual y aseguró que se encuentra en buenas condiciones. “No, hago ejercicio y soy una mujer superactiva. No podría estar haciendo lo que hago”, explicó la actriz, quien considera que su actividad cotidiana requiere fuerza y energía.

Durante la conversación también surgió el tema de una cirugía a la que se sometió años atrás. Cuando le recordaron que había sido operada recientemente, Castillo precisó: “Ay, sí, pero hace cinco años”. De esta manera, marcó distancia entre aquella intervención y las especulaciones actuales sobre su apariencia.

“No, o sea, la verdad es que estoy supersaludable”, afirmó. Además, aseguró sentirse especialmente bien en esta etapa de su vida: “Me siento, la verdad es que me siento mejor que nunca. Me siento más fuerte, me siento más contenta con mi cuerpo que nunca”.

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Fernanda Castillo regresa al escenario con Hoy no me puedo levantar

El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)
El musical Hoy no me puedo levantar regresa a la Ciudad de México con el elenco original de 2006 para una temporada especial. - (Instagram)

Actualmente, Fernanda Castillo se encuentra participando en el regreso de Hoy no me puedo levantar, musical que vuelve al escenario dos décadas después de su estreno en México. La nueva puesta en escena reúne nuevamente al elenco original para celebrar los 20 años de la producción.

En esta versión participan Alan Estrada, Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Valeria Vera, Gerardo González, Erika Tahís, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa y Jannette Chao. Los intérpretes formaron parte de la primera temporada mexicana del musical.

La producción original se estrenó el 24 de mayo de 2006 y ahora sus protagonistas regresan para conmemorar dos décadas de una puesta en escena que marcó un momento importante dentro de los musicales presentados en México. Para Castillo, el regreso ocurre mientras enfrenta nuevamente la atención pública sobre su imagen.

La actriz prefiere no engancharse con las críticas

Fotografía cedida por Telemundo que muestra a la actriz mexicana Fernanda Castillo. EFE/Telemundo
Fotografía cedida por Telemundo que muestra a la actriz mexicana Fernanda Castillo. EFE/Telemundo

Fernanda Castillo reconoció que los comentarios sobre su aspecto físico pueden seguir apareciendo, especialmente porque las imágenes y opiniones se replican constantemente en redes sociales. Sin embargo, aseguró que ha aprendido a no permitir que ese tipo de señalamientos determine cómo se siente consigo misma.

“Pero, pues siempre la gente va a hablar y, y, y se replican los comentarios”, señaló la actriz. Su respuesta refleja una postura mucho más tranquila frente a las opiniones que surgieron a partir de aquellas fotografías.

“Entonces trato de no prestarle atención”, concluyó. En lugar de quedarse con las críticas, Castillo aseguró que actualmente se siente “más fuerte” y “más contenta” con su cuerpo, mientras continúa activa profesionalmente y vuelve al escenario con Hoy no me puedo levantar en un homenaje para celebrar los 20 años del musical.

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