Chacon reacciona a la ausencia de César Arturo Ramos en las Semifinales del Mundial 2026: “Nadie lo apoyó”

César Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 (REUTERS)

César Arturo Ramos quedó fuera de la Copa Mundial 2026 tras no superar el corte de la FIFA para las rondas finales. La noticia fue adelantada por el director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol, quien detalló que el silbante ya prepara su regreso a México.

La decisión de la FIFA implica que el árbitro mexicano no será considerado para las semifinales ni la final del torneo. Con esto, el central concluyó su participación con solo dos encuentros dirigidos en la competencia, ambos durante la fase de grupos.

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Chacon reacciona a la ausencia de Ramos en las Semifinales del Mundial 2026

Francisco Chacón, exárbitro mexicano, criticó en su cuenta de X la exclusión de César Ramos de las Semifinales del Mundial 2026. El exárbitro sostuvo que la Federación Mexicana de Futbol dejó solo a Ramos en el ámbito internacional y afirmó que la política pesó más que el desempeño arbitral. Señaló que, a pesar de haber dirigido dos partidos sin errores, Ramos quedó fuera de la fase final del torneo.

Chacon también cuestionó el liderazgo de Armando Archundia y Enrique Osses al frente de la Comisión de Árbitros, a quienes responsabilizó por el escaso respaldo a los árbitros mexicanos. Chacón consideró que la eliminación de Ramos, a quien llamó el mejor árbitro de la Concacaf, evidenció la falta de peso e influencia de las autoridades nacionales en la FIFA.

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César Arturo Ramos quedó fuera de la Copa Mundial 2026 tras no superar el corte de la FIFA para las rondas finales (captura de pantalla)

¿Cómo fue la participación de César Ramos en el Mundial 2026?

El primer partido que tuvo a Ramos como juez central fue el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, que se disputó en Los Ángeles bajo un contexto político tenso y terminó sin incidentes de gravedad. El árbitro contabilizó 18 faltas y mostró una única tarjeta amarilla a Ehsan Hajsafi.

En su segunda y última intervención, Ramos estuvo al frente del Brasil vs Escocia en Miami, donde la selección sudamericana ganó 3-0. La actuación arbitral fue objeto de controversia luego de que, tras la revisión del VAR, se anuló un gol a Vinicius Jr., lo que provocó el descontento del delantero brasileño.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Danilo is shown a yellow card by referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos REUTERS/Paul Childs

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos en Mundiales

A pesar de César Arturo Ramos solo pitó dos partidos en el Mundial 2026, su participación le valió para imponer un nuevo récord en el arbitraje mexicano y superar la marca que había impuesto Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos en Copas del Mundo.

Rusia 2018

Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)

Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)

Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)

Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)

Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)

Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)

Escocia 0 - 3 Brasil (fase de grupos)