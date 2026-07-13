México Deportes

Chacon reacciona a la ausencia de César Arturo Ramos en las Semifinales del Mundial 2026: “Nadie lo apoyó”

El árbitro mexicano solamente pitó dos partidos de la Fase de Grupos durante esta justa mundialista

Guardar
Google icon
César Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 (REUTERS)
César Ramos terminó su participación en el Mundial 2026 (REUTERS)

César Arturo Ramos quedó fuera de la Copa Mundial 2026 tras no superar el corte de la FIFA para las rondas finales. La noticia fue adelantada por el director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol, quien detalló que el silbante ya prepara su regreso a México.

La decisión de la FIFA implica que el árbitro mexicano no será considerado para las semifinales ni la final del torneo. Con esto, el central concluyó su participación con solo dos encuentros dirigidos en la competencia, ambos durante la fase de grupos.

PUBLICIDAD

Chacon reacciona a la ausencia de Ramos en las Semifinales del Mundial 2026

Francisco Chacón, exárbitro mexicano, criticó en su cuenta de X la exclusión de César Ramos de las Semifinales del Mundial 2026. El exárbitro sostuvo que la Federación Mexicana de Futbol dejó solo a Ramos en el ámbito internacional y afirmó que la política pesó más que el desempeño arbitral. Señaló que, a pesar de haber dirigido dos partidos sin errores, Ramos quedó fuera de la fase final del torneo.

Chacon también cuestionó el liderazgo de Armando Archundia y Enrique Osses al frente de la Comisión de Árbitros, a quienes responsabilizó por el escaso respaldo a los árbitros mexicanos. Chacón consideró que la eliminación de Ramos, a quien llamó el mejor árbitro de la Concacaf, evidenció la falta de peso e influencia de las autoridades nacionales en la FIFA.

PUBLICIDAD

César Arturo Ramos quedó fuera de la Copa Mundial 2026 tras no superar el corte de la FIFA para las rondas finales (captura de pantalla)
César Arturo Ramos quedó fuera de la Copa Mundial 2026 tras no superar el corte de la FIFA para las rondas finales (captura de pantalla)

¿Cómo fue la participación de César Ramos en el Mundial 2026?

El primer partido que tuvo a Ramos como juez central fue el empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, que se disputó en Los Ángeles bajo un contexto político tenso y terminó sin incidentes de gravedad. El árbitro contabilizó 18 faltas y mostró una única tarjeta amarilla a Ehsan Hajsafi.

En su segunda y última intervención, Ramos estuvo al frente del Brasil vs Escocia en Miami, donde la selección sudamericana ganó 3-0. La actuación arbitral fue objeto de controversia luego de que, tras la revisión del VAR, se anuló un gol a Vinicius Jr., lo que provocó el descontento del delantero brasileño.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Danilo is shown a yellow card by referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Danilo is shown a yellow card by referee Cesar Arturo Ramos Palazuelos REUTERS/Paul Childs

Partidos mundialistas arbitrados por César Arturo Ramos en Mundiales

A pesar de César Arturo Ramos solo pitó dos partidos en el Mundial 2026, su participación le valió para imponer un nuevo récord en el arbitraje mexicano y superar la marca que había impuesto Armando Archundia, quien dirigió ocho partidos en Copas del Mundo.

Rusia 2018

  • Brasil 1-1 Suiza (fase de grupos)
  • Polonia 0-3 Colombia (fase de grupos)
  • Uruguay 2-1 Portugal (octavos de final)

Qatar 2022

  • Dinamarca 0-0 Túnez (fase de grupos)
  • Bélgica 0-2 Marruecos (fase de grupos)
  • Portugal 6-1 Suiza (octavos de final)
  • Francia 2-0 Marruecos (semifinal)

EEUU, Canadá, México 2026

  • Irán 2 - 2 Nueva Zelanda (fase de grupos)
  • Escocia 0 - 3 Brasil (fase de grupos)

Temas Relacionados

Francisco ChaconCésar Arturo RamosCésar RamosMundial 2026árbitrosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

Las cuatro selecciones que siguen de pie ajustan sus estrategias y viven momentos de máxima tensión a la espera de los cruces decisivos que definirán a los protagonistas del próximo 19 de julio

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de julio, minuto a minuto, novedades y cómo se preparan los semifinalistas

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

El árbitro mexicano regresará al país luego de una discreta participación en la Copa Mundial de la FIFA

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

El caso exhibe las debilidades normativas y las dudas sobre cómo la federación trató la información sensible de sus aficionados

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

Jorge Hank Rhon habló de lo que significó para el club Tijuana la visita de los iranís durante la Copa Mundial y lo que invirtieron para ser un campamento mundialista

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Aunque México terminó su participación en el Mundial 2026 como sede y fue eliminada en octavos de final, el público sigue victoreando la actuación del Tri

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 13 de julio: Ejército coordinará simulacro de bloqueo de carreteras en el Área Metropolitana de Guadalajara, será a las 13:00 horas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 13 de julio: Ejército coordinará simulacro de bloqueo de carreteras en el Área Metropolitana de Guadalajara, será a las 13:00 horas

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

¿“Arresto” o “traslado”? Las palabras que dividen al FBI y al gobierno mexicano sobre la captura de “El Mayo” Zambada

Emma Coronel sorprendió al subir al escenario del BelicoFest en Los Ángeles: así cantó narcocorridos

“El Mayo” Zambada fue llevado a un hospital horas después de su detención en EEUU, según nueva revelación

ENTRETENIMIENTO

“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal

“No mentimos”: Pedro Sola explota contra la prensa entre gritos y desplantes tras polémica de maltrato animal

Exnovio de Marianne Gonzaga la acusa de maltratar a su hija y ocultar su paradero; la influencer responde y señala manipulación de pruebas

Emiliano Aguilar protagoniza pelea en el Bélico Fest 2026: “Yo no me dejo de nadie”

De matar nazis a traficar para el Cártel de Sinaloa: la historia de Leo Sharp, “El Tata”, que inspiró una película de Clint Eastwood

El incómodo momento de Roberto Martínez con Pedro Sola en entrevista que se hace viral

DEPORTES

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

César Arturo Ramos terminó su participación en el Mundial 2026: el mexicano solo pitó dos juegos

Las dos infracciones que cometió la FMF con el FAN ID por las que fue multado con más de 42 millones de pesos

Dueño de Xolos confiesa que recibir a Irán para el Mundial 2026 les costó “una buena lana” y revela pérdidas

El adiós a la Selección Mexicana: afición toma el Ángel de la Independencia para celebrar por última vez

Quiénes fueron los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 en cada categoría