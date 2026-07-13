Pemex exhibe estaciones que mantienen precios altos pese a instrucción de Sheinbaum para bajarlo a $27

Petróleos Mexicanos (Pemex) exhibe a las gasolineras que mantienen precios elevados de diésel y no acatan el tope de $27 por litro instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Petróleos Mexicanos (Pemex) exhibió las estaciones de gasolina que mantienen precios elevados de diésel e incumplen con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ajustar el costo a un máximo de $27 por litro a nivel nacional.

La medida responde a la orden presidencial y busca proteger la economía familiar mediante la estabilización del precio del combustible. De acuerdo con Pemex, la gran mayoría de las estaciones, cerca del 80%, ya han adoptado el acuerdo y ofrecen el combustible dentro de los precios límites fijados.

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La estrategia para contener el precio del diésel incluye estímulos fiscales al IEPS, reducción de comisiones bancarias en operaciones electrónicas y el respaldo logístico de la paraestatal, que suministra el combustible a precios competitivos y mejora los costos de transporte hacia las estaciones de servicio. Las zonas fronterizas cuentan, además, con un precio máximo especial de $25.39 por litro, gracias a la aplicación de una tasa reducida de IVA.

Estas son las estaciones que incumplen con instrucciones en CDMX y Estado de México

El Gobierno de México ha puesto a disposición pública un listado que identifica a las estaciones que no han seguido la instrucción presidencial.

Pemex recopiló las estaciones en una liga de consulta: repositorio.energia.gob.mx/index.php/s/pfPybZZHTcAijEi?dir=/&editing=false&openfile=true en donde se puede desplegar información de las 32 entidades federativas, como Ciudad de México y el Estado de México.

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Pemex sostiene que cerca de 80% de las estaciones de servicio ya ofrece el diésel dentro de los precios límite fijados a nivel nacional.| (FOTO: La Tribuna)

Estaciones que incumplen en CDMX:

Alcaldía Coyoacán | Ubicación: Calzada de Tlalpan NO. 3039, Santa Úrsula Coapa.

Alcaldía Iztapalapa | Ubicación: Eje Sur N0. 44, Paseos de Churubusco.

Estaciones que incumplen en Estado de México:

Municipio Acolman | Ubicación: Carretera Federal México - Pirámides No. 3, San Agustín Acolman.

Municipio Acolman | Ubicación: Carretera Libre México Pirámides Km 10+300 Esq. Calle Juárez No. 1, Santa Catarina.

Municipio Atlacomulco | Ubicación: Carretera Atlacomulco - Maravatío Km 103+400, Ejido de San Lorenzo Tlacotepec.

Municipio Atlacomulco | Ubicación: Av. Camino Real Tic Ti a San Lorenzo Tlacotepec S/N, San Lorenzo Tlacotepec.

Municipio Calimaya | Ubicación: Dr. Javier Ibarra Oriente No. 64, Barrio Los Ángeles.

Municipio Calimaya | Ubicación: Carretera a Calimaya, Km. 1, Esquina con Calle Miguel Hidalgo, Número 37, Fracción 2 del Lote Comercial “G”, Rancho El Mesón.

Municipio Capulhuac | Ubicación: Carretera Ocoyoacac - Santiago Km 9.5, San Nicolás Tlazala.

Municipio Chapultepec | Ubicación: Carretera Mexicaltzingo - Santiago Tianguistenco Km 2.4, Cabecera Municipal.

Municipio Chiconcuac | Ubicación: Calle 5 de Febrero No. 1 Esq. Carretera Texcoco - Chiautla, Xala.

Municipio Coatepec Harinas | Ubicación: Sebastián Lerdo de Tejada No. 80, Primera de San Miguel.

Municipio Coatepec Harinas | Ubicación: Prolongación Sebastián Lerdo de Tejada S/N, Barrio Primera de San Miguel.

Municipio Cuautitlán Izcalli | Ubicación: Autopista Chamapa - Lechería Km 1+845, San Martín Tepetixpan.

Municipio Cuautitlán Izcalli | Ubicación: Carretera México - Querétaro Km 37.5, Parque Industrial Cuamatla.

Municipio Ecatepec de Morelos | Ubicación: Carretera Lechería Texcoco Km 45.5, El Carmen.

Municipio Hueypoxtla | Ubicación: Avenida Hidalgo S/N, Barrio Huicalco.

Municipio Huixquilucan | Ubicación: Prolongación Bosque de Minas No. 1 Lt. 150, Federal Burocrática.

Municipio Ixtapaluca | Ubicación: Morelos Sur #898, Coatepec.

Municipio Jilotepec | Ubicación: Autopista México Querétaro Km 107.6, San Martín Tuchichuitapilco.

Municipio La Paz | Ubicación: Carretera Federal México - Puebla Km 20.5, Los Reyes.

Municipio Lerma | Ubicación: Libramiento Nororiente de la Ciudad de Toluca Km 13+437, Barrio Espino Peralta Lerma.

Municipio Luvianos | Ubicación: Km 0+900 Carretera a Luvianos, S/C.

Municipio Metepec | Ubicación: Av. Estado de México Oriente No. 2701, Bosques de Metepec.

Municipio Naucalpan de Juárez | Ubicación: Manuel Ávila Camacho No. 575, Fraccionamiento Industrial Naucalpan.

Municipio Ocoyoacac | Ubicación: Carretera México - Toluca Km 42.5, San Juan Coapanoaya.

Municipio Ocoyoacac | Ubicación: Av. Martín Chimaltepec S/N, 52740, San Pedro Cholula.

Municipio Ocoyoacac | Ubicación: Carretera México Toluca Km 44.5, Ocoyoacac.

Municipio Ocoyoacac | Ubicación: Carretera México - Toluca Km 44.5 S/N., San Miguel Ameyalco.

Municipio Ocoyoacac | Ubicación: Carretera del Canal 219, Parque Plan de Labores.

Municipio Polotitlán | Ubicación: Carretera Toluca - Palmillas, Km 124+300, San Antonio Escobedo.

Municipio San Antonio la Isla | Ubicación: Carretera Tenango - Toluca Km. 16.5, San Lucas Tepemajalco.

Municipio San Felipe del Progreso | Ubicación: Carretera a Santa Ana Nichi, S/N, Localidad El Fresno Nichi.

Municipio San Felipe del Progreso | Ubicación: Carretera Ixtlahuaca - San Felipe Km 19+100, San Pedro el Alto.

Municipio San Mateo Atenco | Ubicación: Av. Independencia 913A, San Lucas, 52107, Sin Colonia.

Municipio Tenancingo | Ubicación: Avenida Adolfo López Mateos Esquina Calle Matamoros S/N, Santa Ana Ixtlahuatzingo.

Municipio Tianguistenco | Ubicación: Carretera Estatal Santiago Chalma S/N, S/C.

Municipio Tlalmanalco | Ubicación: Carretera México - Cuautla Km 53.8 S/N, Santo Tomás de Atzingo.

Municipio Tlalnepantla de Baz | Ubicación: Avenida Gustavo Baz No. 2000, Industrial Tlalnepantla.

Municipio Toluca | Ubicación: Carretera Toluca Querétaro Km 3.5, Parque Industrial.

Municipio Toluca | Ubicación: Avenida Miguel Hidalgo Poniente No. 1001, San Bernardino.

Municipio Toluca | Ubicación: Carretera Toluca - Atlacomulco No. 2206, Km 10, Cuerpo A, San Cayetano de Morelos.

Municipio Villa Guerrero | Ubicación: Carretera Federal Toluca - Ixtapan de la Sal, Km 65, La Finca.

Municipio Villa Guerrero | Ubicación: Carretera Villa Guerrero - Zacango Km 12, Zacango.

Municipio Villa Guerrero | Ubicación: Corredor Urbano Villa Guerrero San Francisco La Finca No. 40, San Francisco.

Municipio Villa Guerrero | Ubicación: Vialidad 2 de Marzo No. 1053, Villa Guerrero.

Municipio Xalatlaco | Ubicación: Carretera La Marquesa - Tenango del Valle Km 20 S/N Xalatlaco, S/C.

Municipio Zacazonapan | Ubicación: Carretera Zacazonapan - Temascaltepec S/N, S/C.

Municipio Zinacantepec | Ubicación: Avenida 16 de Septiembre No. 113, Barrio de San Miguel.

Municipio Zumpango | Ubicación: Viaducto Paseo Bicentenario Zumpango Núm. 2821, Conjunto Urbano Jardines de Magnolias II, Manzana 02, Lote 01. Col. Pueblo de San Bartolo Cuautlalpan, C.P. 55630, Zumpango, Estado de México, Pueblo de San Bartolo Cuautlalpan.

Hasta ahora, la iniciativa ha generado una reducción generalizada en el precio del diésel en el país, con excepción de los puntos señalados.

La administración de Sheinbaum remarca que la vigilancia sobre el mercado de combustibles continuará, buscando garantizar la competencia y el bienestar de la población.

Pemex subraya que la colaboración entre gobierno y empresarios gasolineros ha sido clave para mantener la estabilidad de precios. No obstante, reitera el llamado a las estaciones aún renuentes a adherirse al acuerdo para que “reflejen el mismo compromiso en beneficio de México” demostrado por la mayoría del sector.

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