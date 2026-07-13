Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles y documentos para tramitar el permiso de manera rápida

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Como cada semana, la Secretaría de Movilidad del Estado de México implementará distintas unidades móviles en diferentes puntos para que los ciudadanos mexiquenses puedan tramitar la licencia de conducir.

Cabe recordar que la medida lleva tiempo implementándose con el objetivo de acelerar el trámite para quienes necesitan conseguir el permiso, requisito legal para que los residentes del Estado de México puedan conducir sus vehículos.

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Unidades móviles esta semana para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Chimalhuacán

13 de julio: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

14 de julio: Mismo domicilio

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

Nezahualcóyotl

13 de julio: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809

14 de julio: Mismo domicilio

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

17 de julio: Mismo domicilio

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (Secretaría de Movilidad del EDOMEX)

Jaltenco

13 de julio: Calle Acantilado s/n, entre Estero e Istmo, Alborada Jaltenco, C.P. 55783 (explanada municipal de la Comunidad de Alborada)

14 de julio: Mismo domicilio

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

17 de julio: Mismo domicilio

Calimaya

14 de julio: Manzana 014, Col. San Pedro, C.P. 52200, Calimaya de Díaz González (frente al Palacio Municipal)

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

17 de julio: Mismo domicilio

18 de julio: Mismo domicilio

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (Secretaría de Movilidad del EDOMEX)

Ixtapaluca

14 de julio: Calle Municipio libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530 (frente al Palacio Municipal)

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

17 de julio: Mismo domicilio

18 de julio: Mismo domicilio

Nicolás Romero

14 de julio: Manzana 022, Col. Centro, C.P. 54400 (frente a la explanada Municipal)

15 de julio: Mismo domicilio

16 de julio: Mismo domicilio

17 de julio: Mismo domicilio

18 de julio: Mismo domicilio

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención de 9:00 a 17:30 horas (Secretaría de Movilidad del EDOMEX)

Cuautitlán

15 de julio: Calle Venustiano Carranza 1, Col. El Infiernillo, C.P. 54878 (plaza Cuautitlán)

16 de julio: Mismo domicilio

Cuautitlán Izcalli

13 de julio: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

17 de julio: Mismo domicilio

Documentos para solicitar el permiso

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

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Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Costos de la licencia de conducir

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece para este 2026 los costos actualizados de trámites para usuarios de servicio particular. El documento oficial enumera montos diferenciados para automovilistas, motociclistas y choferes, además de las tarifas correspondientes a permisos provisionales.

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El trámite para automovilista tiene un costo de 777.00 pesos para la vigencia más corta, 1,040.00 pesos para la siguiente modalidad y 1,848.00 pesos para el periodo más amplio. El costo para motociclista es de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, de acuerdo con la vigencia elegida.

Para chofer de servicio particular, las tarifas son de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según el periodo de vigencia solicitado. El trámite de permiso provisional tiene un monto de 3,694.00 pesos.

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Finalmente, la reposición de tarjeta de circulación cuesta 525.00 pesos, mientras que el costo de la calcomanía es de 118.00 pesos. Para la reposición de placa, el monto es de 1,390.00 pesos.