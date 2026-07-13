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Emiliano Aguilar protagoniza pelea en el Bélico Fest 2026: “Yo no me dejo de nadie”

Videos del altercado circularon en redes sociales durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium

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Emiliano Aguilar
Videos del altercado circularon en redes sociales durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium; Aguilar aseguró que el otro involucrado llevaba un año amenazándolo y que no se deja de nadie. (@emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar protagonizó un altercado físico durante el BélicoFest 2026, festival de corridos que se realizó el domingo 12 de julio en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Videos del incidente circularon en redes sociales en cuestión de minutos, mostrando al cantante enfrentándose físicamente con otro hombre en una zona cercana a los camerinos y al área de producción del recinto.

De acuerdo con testimonios de asistentes y las grabaciones difundidas en plataformas digitales, la discusión escaló en cuestión de segundos. Personal de seguridad del estadio intervino para separar a los involucrados antes de que fuera necesaria la presencia del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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La pelea sucedió en medio de la gente que se encontraba viendo el show, pues era una zona llena en la planta baja del recinto. En los audiovisuales que circulan en redes se aprecia cómo ambos hombres se enredan a golpes y manotazos hasta que terminan en el piso.

Personal de seguridad separó a los involucrados en la pelea

Emiliano Aguilar se vio envuelto en un pleito durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles; personal de seguridad intervino para separar a los involucrados. (IG @spotted03x)

Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el enfrentamiento, ni se ha confirmado la identidad de la otra persona implicada. El equipo de Emiliano Aguilar tampoco ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

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Horas después del altercado, el intérprete de “Soy El Vato” tomó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Lejos de esquivar el tema, lo abordó con la franqueza que lo caracteriza con dos videos en la plataforma y en sus historias.

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ch*ng*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su m*dr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”, declaró el hijo de Pepe Aguilar en sus historias de Instagram.

Aguilar hace una inesperada confesión tras quedar expuesto en los videos de la pelea

Emiliano Aguilar
El hijo de Pepe Aguilar se peleó a golpes en el Bélico Fest 2026 en Los Ángeles y terminó tirado en el suelo; al caérsele la gorra, los videos dejaron al descubierto que le falta cabello en la parte trasera de la cabeza. (Captura de pantalla IG Emiliano Aguilar)

Las grabaciones del pleito también dejaron al descubierto otro asunto que el cantante prefería mantener en privado. En las imágenes se observa a Aguilar tirado en el suelo y, al caérsele la gorra, queda visible la parte trasera de su cabeza con notable falta de cabello.

El propio cantante salió al paso de las imágenes con humor. “Lo único que me cg de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo en un segundo video publicado en la misma cuenta.

El Bélico Fest 2026 reunió en el BMO Stadium a figuras del género como Gerardo Ortiz, Ohgeesy, Línea Personal, Santa Fe Klan, Snow Tha Product y Régulo Caro, entre otros. El evento marcó la primera edición del festival en Los Ángeles y congregó a miles de fanáticos del corrido bélico en las gradas del estadio ubicado en South Figueroa Street.

La pelea se suma a una serie de episodios que han mantenido a Emiliano Aguilar, hijo del cantante Antonio Aguilar Jr. y nieto del charro de Villanueva, en el centro de la conversación pública más allá de su música.

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