El incómodo momento de Roberto Martínez con Pedro Sola en entrevista que se hace viral

El conductor de Ventaneando acumula señalamientos luego de que un video de 2023 en el que hace comentarios sobre la apariencia física de su entrevistador resurge en redes. (Facebook Roberto Martínez)

Un fragmento de la entrevista que Pedro Sola concedió en 2023 al podcast Creativo, del conductor Roberto Martínez, se viraliza esta semana en TikTok y Twitter en medio de la polémica que rodea al conductor de Ventaneando por sus comentarios sobre envenenar perros. En el video, Sola le dice a Martínez: “Me da mucho gusto haberte conocido” y, sin pausa, añade: “Esto tal vez sea horrible que te lo diga, pero si a mí cuando veo a una gente me gusta. No es que te diga ‘me gustas’, pero me gusta lo que veo, tienes una cara hermosa. Eso me da cierta alegría, y confianza”. El clip, rescatado por internautas que rastrean el historial del conductor, acumula cientos de reproducciones y reaviva el debate sobre su conducta fuera de cámara.

“El hacer la televisión, a final de cuentas yo trato de ser como soy. Yo ahorita estoy muy tranquilo pues porque estamos platicando de una manera muy coloquial y muy tranquila en esta conversación. Y aparte pues eres tan bonito que me caíste muy bien. Digo está bien que lo diga porque podría ser tu abuelo. Porque aparte eso es bien importante, porque cuando la gente es bonita te llama la atención”, afirmó el conductor, quien justificó sus palabras con una explicación sobre el atractivo físico: “Tú que tienes este color de piel y los ojos azules y eres así. Es la verdad, no es que te eche los perros. Simplemente lo digo porque me atrevo, porque yo me atrevo a lo que sea”.

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El momento no terminó con ese comentario. Al finalizar la grabación, Martínez agradeció a Sola la charla y le informó que la conversación había durado más de dos horas. La respuesta del conductor fue: “Bueno, pues ahí tú sabrás si lo partes en dos”.

Antes de despedirse, Sola buscó asegurarse el contacto directo de su anfitrión: “Mándame, ¿tú tienes mi teléfono? Para que me escribas... para que me mandes... para que lo promocionemos”. Los internautas señalan que el tono de la solicitud supuestamente va más allá de lo estrictamente profesional.

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Internautas rescatan una entrevista de 2023 en la que Pedro Sola le dice a Roberto Martínez "tienes una cara hermosa", en medio del escrutinio que rodea al conductor tras sus comentarios sobre envenenar mascotas en televisión. (@raulgtzoficial)

La polémica de los perros que disparó el escrutinio

El resurgimiento del video se enmarca en la crisis que Sola desató a principios de julio en plena transmisión de Ventaneando. El conductor afirmó que los perros en espacios públicos le generaban el impulso de “aventar un trozo de carne envenenada” y que los dueños que llevan a sus mascotas en carriola “dan ganas de darles un balazo”. Pati Chapoy respaldó los dichos en tiempo real con un “Tiene razón, tiene razón”.

Dos días después, el 8 de julio, Pedrito Sola leyó una disculpa pública en el programa. “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”, declaró. También apeló a su trayectoria: “Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota; soy incapaz de matar una mosca”. La disculpa no frenó las críticas.

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El periodista Pável Gaona explica por qué no le cree

El periodista Pável Gaona acusa a Pedro Sola de haberlo en una fiesta en 2017 y de haberle propuesto una entrevista "en mi casa, en mi cama". (Instagram)

Fue en ese contexto que el periodista Pável Gaona publicó un video en Instagram para argumentar su desconfianza ante el arrepentimiento de Sola. “Quiero empezar este vídeo diciendo que esto ni es una denuncia ni tampoco es un llamado al linchamiento ni a la cancelación. Lo hago principalmente para argumentar por qué no le creo a sus disculpas sobre los perritos”, aclaró al inicio.

Gaona relató un episodio ocurrido en 2017 durante una fiesta de Halloween en la que ambos coincidieron en los camerinos para tomarse una foto. “Lo que no se vio en la foto es que al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí, queriendo llegar así a las nalgas. Yo en ese momento me moví y la situación ya no pasó a más”, describió. Según Gaona, personas que han trabajado con Sola le confirmaron que ese tipo de conducta ha sido recurrente.

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El periodista también reveló lo que ocurrió cuando intentó concretar una entrevista profesional con el conductor. Al preguntarle en qué lugar prefería recibirlo, Sola respondió: “En mi casa, en mi cama”. Gaona canceló el encuentro y descartó cualquier colaboración futura.

Días después de su disculpa por pedir envenenar perros en Ventaneando, Pedro Sola enfrenta nuevos señalamientos. (Foto Instagram: @tiopredritosola)

El periodista cerró su video con una reflexión que retoma las propias palabras del conductor en su comunicado de disculpa. “Porque como él mismo dijo en su comunicado, su mentalidad es producto de su tiempo. Y en sus tiempos estaban bien normalizados el acoso sexual, el ofender a las personas gordas y, por supuesto, el maltrato animal”, señaló Gaona.

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Así reaccionaron los internautas

“Ya que lo retiren de un medio masivo”

“Pobre, se ve que quiere salir corriendo”

“Es incómodo”

“Una falta de respeto el comentario”

“Roberto está claramente incómodo”