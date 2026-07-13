Exnovio de Marianne Gonzaga la acusa de maltratar a su hija y ocultar su paradero; la influencer responde y señala manipulación de pruebas

José Said Becerril publicó un video en sus redes sociales donde acusa a Marianne Gonzaga de presuntamente haberlo amenazado, insultado y en una ocasión intentado apuñalar. Advierte que teme por la seguridad de su hija. (@josesaiid)

José Said Becerril lleva más de 250 días sin saber nada de su hija Emma, la bebé de poco más de un año que tuvo con la influencer Marianne Gonzaga.

El sábado 11 de julio, el joven abrió una cuenta de Instagram para publicar un video en el que acusa a su expareja de maltratar a la menor, de haberlo agredido físicamente durante la relación y de usar a la niña como herramienta para dañarlo.

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Es el capítulo más reciente de un caso que comenzó en febrero de 2025, cuando Gonzaga fue detenida por apuñalar a Valentina Gilabert en un departamento del sur de la Ciudad de México.

La historia de Emma no empieza con este video. Desde diciembre de 2025, un juez había ordenado a Gonzaga presentar a la menor ante las autoridades para definir su situación legal. La influencer no acudió. En enero de 2026, el padre de José Said, Juan Manuel Becerril, abogado del caso, confirmó en entrevista que la audiencia no pudo celebrarse por la incomparecencia de Gonzaga y que el juez activó las sanciones previamente advertidas: búsqueda, localización y entrega forzosa de la menor.

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El caso Valentina Gilabert: el origen de todo

La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

El nombre de Marianne Gonzaga se volvió nacional el 5 de febrero de 2025, cuando fue detenida en el complejo residencial Park Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, acusada de apuñalar en 15 ocasiones a Valentina Gilabert, entonces de 18 años y nieta del actor Mario Casillas. Gonzaga tenía 17 años al momento de los hechos.

Gilabert recibió heridas en el cuello, tórax, manos, espalda, cabeza y pierna. Una de las puñaladas le perforó un pulmón. Fue trasladada de emergencia a terapia intensiva, donde permaneció hospitalizada y sometida a múltiples cirugías. El móvil, según los reportes, fueron los celos: Gonzaga habría viajado desde Cancún al enterarse de que su expareja salía con Gilabert.

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Por ser menor de edad al momento del ataque, Gonzaga fue procesada ante un tribunal especializado en justicia para adolescentes. El 23 de julio de 2025, tras cinco meses en internamiento, obtuvo la libertad asistida luego de un acuerdo legal.

El juez le impuso una sanción de 2 años, 8 meses y 24 días de internamiento, pero le otorgó medidas alternativas que le permitieron salir. También fijó una reparación del daño de 750,000 pesos a favor de Gilabert, pagadera en diferidos.

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Al reincorporarse a sus redes, Gonzaga continuó publicando contenido y llegó a sugerir que una presunta infidelidad de su expareja con Gilabert había detonado el ataque. Sus videos generaron una ola de críticas y Gilabert la acusó públicamente de amenazas de muerte y acoso en septiembre de 2025.

Hasta el cierre de esta nota, Marianne Gonzaga no había emitido ningún posicionamiento público sobre las acusaciones de José Said.

Maltrato y desaparición: la versión de José Said

(@marianne_rc / @josesaiid)

Said fijó una fecha precisa en el video: cortó la relación con Gonzaga el 24 de octubre de 2024. Según su relato, la convivencia era tóxica desde antes y él aguantó más tiempo del que debía pensando que mantenerse en la relación era lo mejor para Emma. El punto definitivo, dijo, fue cuando Gonzaga se fue a vivir a Cancún.

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“Era una relación demasiado tóxica, había demasiados problemas”, afirmó en la grabación. “Era una persona que usaba a Emma para monetizar sus redes sociales.”

El 21 de marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó una Alerta Amber para localizar a Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, de un año de edad, reportada como desaparecida desde el 20 de febrero en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. La ficha de búsqueda la describía con cabello ondulado castaño claro, ojos castaño oscuro y perforaciones en ambos lóbulos. Las autoridades coordinaron la búsqueda con la Ciudad de México y señalaron que la menor podría estar en riesgo.

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Ese mismo día, Gonzaga publicó en sus redes una imagen junto a la niña. Aseguró que Emma se encontraba bien y bajo su cuidado, e hizo un llamado a no desviar la atención de casos que “realmente lo necesitan”. Horas después, las alarmas se apagaron sin que las autoridades emitieran un comunicado oficial sobre el paradero de la menor o el cumplimiento de la orden judicial.

Cuatro meses después de aquella Alerta Amber, Said volvió a las redes. En el video del sábado, afirmó que la niña no está bajo el cuidado directo de Gonzaga y que presuntamente se encontraría en algún punto de Quintana Roo, entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Pidió a sus seguidores que, si tienen información sobre el paradero de Emma, se la hagan llegar.

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“Yo nunca he estado de acuerdo en exponer a mi hija”, dijo Said en la grabación. “Ningún bebé debería estar expuesto como lo está mi hija por la cantidad de seguidores de su madre. Es una manera de usar a la hija para moneda de cambio, hacerme daño y buscar la forma de cambiar su imagen.”

José Said Becerril, exnovio de Marianne y padre de su hija, estuvo presente en el lugar minutos antes del ataque (Archivo)

El joven también mostró capturas de conversaciones y audios en los que, según afirmó, se escucha a la niña llorando. Acusó a Gonzaga de maltratar física y verbalmente a la menor.

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Entre las pruebas que presentó, Said citó una frase que atribuye directamente a Gonzaga: “Si fuera por mí, yo te la regalaría, solamente no lo hago por no darle el gusto a tu familia”.

Uno de los puntos que Said refutó con más detalle fue la acusación de que él le habría impedido a Gonzaga lactar a la niña. Según su versión, Gonzaga dejó de producir leche entre los dos y tres meses de vida de Emma y desde entonces pasaron a fórmula. Afirmó que la influencer usó la mentira de que seguía lactando para ganar terreno en los juicios de custodia.

Además de hablar sobre Emma, Said presentó grabaciones que, según dijo, documentan agresiones que sufrió durante la relación. En uno de los videos se ve a Gonzaga tomando un cuchillo mientras él intenta dialogar con ella. En otro, la influencer rompe los espejos de su automóvil.

La versión de Marianne Gonzaga: audios editados y contexto omitido

Un año después de que Marianne Gonzaga apuñalara a Valentina Gilabert, el caso vuelve a encenderse. José Said la acusa ahora de haberlo agredido a él también; ella responde y asegura que las acusaciones buscan arrebatarle la custodia de su hija. (@marianne_rc)

Dos días después del video de Said, Marianne Gonzaga publicó su propia respuesta en redes. Anunció que no iba a pedir que le creyeran, sino que presentaría conversaciones completas, fotografías, videos, documentos y fechas para que la audiencia sacara sus propias conclusiones.

Su primer punto fue la fecha de ruptura. Said afirmó que la relación terminó el 24 de octubre de 2024. Gonzaga presentó mensajes, registros de viajes y capturas de pantalla de noviembre, diciembre y enero para sostener que la relación continuó después de esa fecha.

Uno de los señalamientos más directos de Gonzaga fue sobre el video donde, según Said, se escucha a la niña llorando mientras ella presuntamente la maltrata. Gonzaga afirmó que la risa que aparece en esa grabación no corresponde a ese momento: Said habría tomado el audio de un video distinto, donde Emma estaba en la tina y se hizo popó, y lo colocó encima del video donde la bebé tenía reflujo.

“José tomó el audio de un momento completamente distinto y lo colocó encima del video donde Emma tenía reflujo para hacer creer que yo me estaba riendo de mi hija mientras estaba vomitando”, dijo. Como respaldo, presentó el video original que Said mismo había enviado a un grupo de WhatsApp, en el que no aparece esa risa.

Sobre la frase “ya le partí la madre”, que Said presentó como evidencia de agresión, Gonzaga dijo que fue recortada deliberadamente. La frase completa, según ella, era: “Yo durante meses me partí la madre, ya”, en referencia al desgaste de cuidar a Emma sola. Señaló que en el audio se escucha a su madre pidiendo repetidamente unas gotas para cólicos, mientras Said permanecía encerrado en el baño sin salir a comprarlas.

“Ese audio no demuestra ninguna agresión. Demuestra cómo una conversación fue editada para cambiar el significado de una frase”, sostuvo.

Gonzaga acusa a Said de fotografías íntimas de una menor de edad

Gonzaga también reveló el contexto del video del cuchillo, que Said presentó como prueba de violencia en su contra. Según ella, esa noche encontró en el celular de Said fotografías íntimas de su mejor amiga, tomadas mientras ella dormía después de una reunión. Dijo que ella era menor de edad en ese momento y que nunca autorizó que esas imágenes fueran enviadas al celular de Said.

“Cuando le pregunté por qué lo había hecho, su respuesta fue: ‘Porque no pensé y estaba caliente’”, relató. Gonzaga afirmó que durante más de una hora le pidió a Said que se fuera de su departamento y que él se negó. Said, según dijo, prendió la cámara únicamente en el momento en que ella reaccionó, omitiendo todo lo que ocurrió antes.

Esa misma noche, agregó, Said le envió una fotografía suya sosteniendo un arma de fuego. Presentó la imagen como parte del contexto que no apareció en el video que él publicó.

Gonzaga desmiente la versión sobre la lactancia

Un año después de que Marianne Gonzaga apuñalara a Valentina Gilabert, el caso vuelve a encenderse. José Said la acusa ahora de haberlo agredido a él también; ella responde y asegura que las acusaciones buscan arrebatarle la custodia de su hija. (Parte 2)

Sobre la lactancia, Gonzaga presentó fotografías de su banco de leche tomadas en distintos meses, imágenes de sus extractores y capturas de chats con fechas donde le dice a Said que está dando pecho cuando Emma tenía entre cuatro y cinco meses. Eso contradice la versión de Said, quien afirmó que Gonzaga dejó de producir leche a los dos o tres meses.

También respondió a la acusación de que fumó durante el embarazo. Presentó mensajes de un amigo de Said que, según dijo, salió a hablar mal de ella en videos públicos durante su proceso legal y luego le escribió en privado después de su salida del centro de adolescentes. “Solo les dejo esta prueba para que no crean todo lo que algunas personas pueden decir en un video”, señaló.

Said habría pedido el aborto y amenazado con no reconocer a Emma

Gonzaga presentó audios de conversaciones durante el embarazo en los que Said dice que no quería que naciera la bebé y que no podría seguir con ella si tenía al hijo. “Yo no voy a poder estar contigo si nace ese bebé, te lo he dicho muchas veces”, se escucha decir a Said en una de las grabaciones.

“Siempre me decía que por qué yo no me cuidé, que por qué yo no me protegí”, relató Gonzaga. Afirmó que esos audios explican el contexto de muchas de las discusiones que Said presenta como prueba de su carácter violento, sin mostrar lo que las detonó.

Gonzaga cerró su video con un mensaje dirigido a Emma: “Podrán criticar mis errores, podrán juzgar decisiones que tomé cuando tenía 16 años y él 18 , pero nunca van a poder convencerme de que no ame a Emma, porque ese amor lo viví todos los días y lo sigo viviendo.”

Hasta el cierre de esta nota, José Said no había respondido públicamente al video de Gonzaga.