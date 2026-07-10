México

Acuerdo entre EEUU y Los Chapitos genera traición interna en Cártel de Sinaloa y provoca violencia en el estado, asegura Sheinbaum

La mandataria federal dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que la traición provocada al interior del Cártel de Sinaloa generó mucha violencia en ese estado

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La presidenta aseguró que en caso de que el Estado mexicano hubiera detenido al Mayo, se hubiera evitado tanta violencia por la traición al interior del CDS. (Impresión de pantalla de video)
La presidenta aseguró que en caso de que el Estado mexicano hubiera detenido al Mayo, se hubiera evitado tanta violencia por la traición al interior del CDS. (Impresión de pantalla de video)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes durante la conferencia de prensa matutina, que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán que encabezan la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, deberían estar en la cárcel, y criticó las negociaciones que tuvo esa facción de El Cártel de Sinaloa con autoridades de Estados Unidos.

La presidenta señaló que lo que puede pensarse, por las evidencias que hay, es que se provocó un conflicto al interior del Cártel de Sinaloa luego de la traición de uno de los hijos de El Chapo contra Ismael El Mayo Zambada. La mandataria dijo que su gobierno presume que se trató de una injerencia a nuestro país por parte de Estados Unidos sin información al Gobierno de México.

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Señaló que es muy distinto cuando hay información y es el Estado mexicano quien detiene a los delincuentes, pues baja la violencia, y en el caso de El Mayo, lo que ocurrió fue que se “detuvo a uno frente a otro y provocar una división interna o tener acuerdos con una parte de un grupo frente a otro grupo”. Esto, dijo, fue lo que hizo el expresidente Felipe Calderón, pues protegió al Cártel de Sinaloa, lo que generó más violencia en el país.

“Aquí, presuntamente, por las evidencias que hay, al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos con la presunta participación de Estados Unidos se provoca una división interna, y eso genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país”, dijo.

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Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Señaló que lo que debió de hacer era que se compartiera la información de dónde se encontraban para que el Estado Mexicano fuera quien los detuviera y el resultado hubiera sido distinto.

Aseguró que por eso se insiste en que hay una contradicción en las versiones que hay, pues una dice que por casualidad llegaron los dos delincuentes a la frontera de EEUU, y la otra que señala que el FBI puso la avioneta en la que llegaron al país vecino del norte, en una feria como si fuera su operación. “Al decir: fue mi operación, quiere decir que participaron, no que llegaron por casualidad”, dijo la mandataria federal.

Expuso que la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro, como lo hicieron las autoridades estadounidenses, no funciona, pues genera más violencia, como, aseguró, se probó en el periodo de Calderón.

Dijo que tanto El Mayo Zambada, como El Chapo, como los hijos de El Chapo, y en general, los narcotraficantes, deben estar detenidos, y “nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos”.

Hace una invitación a medios a investigar lo que ocurrió

La presidenta Sheinbaum hizo una invitación a los medios de comunicación a que se investigue qué ocurrió desde la detención de Ovidio Guzmán, su extradición, hasta la actualidad, incluyendo lo que ocurrió con la llegada de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

Uno de los hijos de El Chapo Guzmán entregó al Mayo Zambada. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)
Uno de los hijos de El Chapo Guzmán entregó al Mayo Zambada. (Credit Image: � Department of State/Tv Azteca/La Nacion via ZUMA Press)

“Es importante que, el llamado que hacemos, también a las agencias de Estados Unidos, al Gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos, que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía, es mejor cuando se coopera”, dijo la mandataria nacional.

Señaló que al trabajar conjuntamente, ha disminuido el 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos, algo que demuestra que el colaborar funciona.

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