Rommel Pacheco anuncia reunión con atletas de taekwondo ante crisis en la Federación

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, informó este 10 de julio, a través de sus redes sociales, que el organismo recibirá en sus instalaciones a madres, padres de familia y deportistas de taekwondo que deseen expresar sus inquietudes sobre la situación que atraviesa la Federación Mexicana de Taekwondo.
El titular de la CONADE aseguró que las y los atletas seguirán siendo el eje de las decisiones del organismo y reiteró su compromiso de escuchar a la comunidad deportiva mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.
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CONADE recibirá a atletas y familiares
En el mensaje, Rommel Pacheco señaló que la reunión tiene como objetivo escuchar las preocupaciones de los integrantes de la comunidad del taekwondo mexicano.
“Creo en el diálogo, en el trabajo en equipo y en la construcción de acuerdos que permitan remar en la misma dirección por el bien del deporte mexicano. Escuchar a la comunidad deportiva es una responsabilidad que asumo con seriedad y respeto”, expresó.
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Reitera respeto a la autonomía de las federaciones
Pacheco también subrayó que la CONADE mantendrá una postura de respeto hacia la autonomía de las federaciones deportivas nacionales y las decisiones que les correspondan conforme a sus estatutos y la normatividad vigente.
Finalmente, aseguró que la actual administración continuará privilegiando el diálogo, el respeto institucional y el bienestar de las y los atletas, manteniendo abiertas las puertas del organismo para atender las inquietudes de la comunidad deportiva.
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