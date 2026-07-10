Rommel Pacheco anuncia reunión con atletas de taekwondo ante crisis en la Federación

(Presidencia)

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, informó este 10 de julio, a través de sus redes sociales, que el organismo recibirá en sus instalaciones a madres, padres de familia y deportistas de taekwondo que deseen expresar sus inquietudes sobre la situación que atraviesa la Federación Mexicana de Taekwondo.

El titular de la CONADE aseguró que las y los atletas seguirán siendo el eje de las decisiones del organismo y reiteró su compromiso de escuchar a la comunidad deportiva mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

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CONADE recibirá a atletas y familiares

(X / MundialTKDGDL22)

En el mensaje, Rommel Pacheco señaló que la reunión tiene como objetivo escuchar las preocupaciones de los integrantes de la comunidad del taekwondo mexicano.

“Creo en el diálogo, en el trabajo en equipo y en la construcción de acuerdos que permitan remar en la misma dirección por el bien del deporte mexicano. Escuchar a la comunidad deportiva es una responsabilidad que asumo con seriedad y respeto”, expresó.

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Reitera respeto a la autonomía de las federaciones

Pacheco también subrayó que la CONADE mantendrá una postura de respeto hacia la autonomía de las federaciones deportivas nacionales y las decisiones que les correspondan conforme a sus estatutos y la normatividad vigente.

Finalmente, aseguró que la actual administración continuará privilegiando el diálogo, el respeto institucional y el bienestar de las y los atletas, manteniendo abiertas las puertas del organismo para atender las inquietudes de la comunidad deportiva.

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