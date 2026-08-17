Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 17 de agosto

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,74 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,48% respecto al precio de cierre previo de 19,64 pesos, según<i> Dow Jones</i>.
En la última semana, euros experimentaron un descenso del 0,34%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,81%.
El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 4,22%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,56%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.
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