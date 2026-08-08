SRE reconoce a la Fuerza Aérea Mexicana por traslado de Betssy Chávez a nuestro país 

México concretó el traslado de Betssy Chávez tras concederle asilo diplomático y recibir el salvoconducto de Perú. Foto: Andina

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció este viernes la labor de la Fuerza Aérea Mexicana, luego de que trasladara a territorio nacional a la ciudadana peruana Betssy Chávez, a quien el Estado mexicano concedió asilo diplomático.

El arribo de la exprimera ministra ocurre en el marco del acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

SRE destaca tradición de asilo de México

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana destacó que la operación fue posible gracias a la coordinación entre ambas dependencias y señaló que el traslado permitió mantener la histórica tradición de asilo de México.

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La SRE subrayó que la actuación se realizó bajo principios humanitarios y en apego a la Constitución mexicana y al derecho internacional.

Comunicado SRE.

Con ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca presentar el caso como parte de la defensa de la política de asilo que históricamente ha caracterizado a México.

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Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente peruano Pedro Castillo, permaneció durante meses bajo protección diplomática mexicana debido a la crisis bilateral que provocó el otorgamiento de su asilo.

Betssy Chávez llega a México tras recibir salvoconducto

El traslado se concretó después de que el gobierno peruano otorgara un salvoconducto que permitió a la exfuncionaria abandonar el país. La autorización fue considerada por la presidenta Claudia Sheinbaum como una señal de buena voluntad de la administración encabezada por Keiko Fujimori.

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La operación se realizó con medidas de seguridad y confidencialidad. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Lima para recoger a Chávez, quien posteriormente emprendió el viaje hacia México.

La ex primera ministra peruana abandonó Lima luego de que el gobierno de Perú autorizara su salida mediante un salvoconducto. REUTERS/Angela Ponce

Entre los puntos relevantes del traslado destacan:

La SRE reconoció públicamente a la Fuerza Aérea Mexicana por la operación.

Perú concedió el salvoconducto para que Chávez pudiera salir del país.

Brasil colaboró durante el periodo en que representó los intereses de México en territorio peruano.

La salida de Chávez se realizó bajo coordinación de autoridades peruanas y mexicanas .

Perú mantiene la posibilidad de solicitar una eventual extradición si su sistema de justicia lo requiere.

México y Perú reanudan relaciones diplomáticas

La llegada de Chávez representa también un punto de inflexión en la relación bilateral. México y Perú acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos después de meses de ruptura, derivada principalmente de la decisión mexicana de otorgar asilo a la ex primera ministra.

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Comunicado Oficial de Perú.

El distanciamiento se agravó en noviembre de 2025, cuando Lima rompió relaciones con México.

Desde entonces, Brasil asumió la representación de los intereses mexicanos en Perú, mientras los vínculos entre ambos gobiernos permanecieron prácticamente suspendidos.

El nuevo acuerdo plantea retomar la cooperación entre las dos naciones bajo el respeto al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

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Perú mantiene postura sobre proceso judicial de Chávez

Aunque Lima permitió la salida de Chávez, su Cancillería aclaró que el salvoconducto no significa que el gobierno peruano reconozca que la exfuncionaria sea una perseguida política, como sostiene la administración mexicana.

Perú aclaró que el salvoconducto no implica reconocer a Betssy Chávez como perseguida política. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

Chávez fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en los acontecimientos relacionados con el intento de ruptura del orden constitucional ocurrido durante el gobierno de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

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Las autoridades peruanas señalaron que el país mantiene vigente el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías judiciales. Asimismo, reservaron el derecho de solicitar la extradición de Chávez conforme a los tratados aplicables, en caso de que la justicia peruana lo determine.

Sheinbaum mantiene respaldo a Pedro Castillo

Pese al restablecimiento de la relación diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que México mantendrá su respaldo al expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido en Perú.

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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantiene su postura de respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo. Crédito: Cuartoscuro

La mandataria consideró la llegada de Chávez como un paso relevante para superar el conflicto bilateral, aunque dejó claro que la postura mexicana sobre el caso de Castillo permanece sin cambios.

Con el traslado de Betssy Chávez y la reapertura del diálogo diplomático, México y Perú buscan dejar atrás una etapa de tensión que se prolongó durante meses, mientras persisten diferencias sobre el asilo, la situación judicial de la exfuncionaria y el caso del expresidente peruano.

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