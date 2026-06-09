Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana pase lo que pase en el Mundial 2026

El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país. (TW Xolos)

La directiva de Club Tijuana apostó por el talento juvenil al concretar la renovación de Gilberto Mora, mediocampista mexicano de 17 años, quien firmó un nuevo contrato por tres temporadas.

La institución presentó este convenio como el acuerdo más importante otorgado a un futbolista en la historia de los Xolos, además de asignarle el emblemático dorsal diez, símbolo de la confianza y expectativas depositadas en el jugador.

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Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)

¿Qué le ofrece Xolos a ‘Morita’?

Al renovar su contrato, Mora continuará con Tijuana hasta 2027 y formará parte de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, en el que será el jugador más joven entre los 1,248 futbolistas registrados.

El acuerdo no solo asegura su permanencia inmediata en la Liga MX, sino que también incorpora un mecanismo que facilitará su eventual salida hacia una de las principales ligas de Europa cuando se presente la oportunidad adecuada.

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La renovación representa un hito para el club y para la carrera de Mora. La directiva, el entorno familiar y la representación del mediocampista colaboraron durante un proceso largo para construir un acuerdo que impulse el desarrollo profesional del jugador y otorgue certidumbre sobre su crecimiento internacional.

El club otorgó a Mora el número diez, tradicionalmente reservado a los líderes de cancha y piezas centrales del equipo, subrayando así su importancia en el futuro inmediato y mediato de Xolos.

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El presidente Jorge Alberto resaltó las cualidades de Mora, no solo en lo deportivo, sino también en lo humano: “Gilberto representa lo mejor de Club Tijuana. Es un jugador de talento excepcional, pero también un joven cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para nuestro club”.

Por otro lado, la representante del jugador, Rafaela Pimenta, enfatizó el significado del nuevo contrato: “Con tan solo 17 años, ahora tiene la oportunidad de demostrar esas cualidades en el escenario más grande de todos, en una Copa Mundial de la FIFA disputada en casa, y tenemos plena confianza en que estará a la altura de la ocasión”.

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El mediocampista retomaría su puesto luego de superar la pubalgia que lo mantuvo 79 días fuera, impulsando a los Xolos de Tijuana en la recta final del Clausura 2026. (Instagram/ @gil_morita)

El jugador sensación en México

El convenio fue resultado de negociaciones detalladas entre todas las partes y está diseñado para trazar una hoja de ruta clara en el crecimiento de Mora. Entre los principales elementos del contrato destacan.

A lo largo de su corta trayectoria, Mora ya rompió varios récords: se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX y el elemento más joven en disputar un partido oficial con la selección mexicana. Tras la conquista de la Copa Oro de la Concacaf, también se convirtió en el futbolista más joven de cualquier nacionalidad en levantar un título internacional absoluto.

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Para el propio jugador, este contrato significa un respaldo fundamental: “Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona”, expresó en conferencia tras la oficialización del acuerdo.

Mora se ha convertido en la esperanza del futbol mexicano a futuro. (Instagram/ @gil.morita)

¿Qué sigue para Gilberto?

El nuevo vínculo posiciona a Mora como referente juvenil tanto en Tijuana como en el contexto nacional. Se espera que el mediocampista dispute el Mundial 2026 con 17 años y 240 días bajo la dirección de Javier Aguirre, siendo el más joven del torneo.

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Mora reconoce el valor de la renovación y asegura que representa un impulso para seguir avanzando: “Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, afirmó.

Para la directiva de Xolos, el acuerdo implica una apuesta estratégica a largo plazo, vinculando la proyección internacional de uno de los jugadores con mayor potencial del país. La atención de Mora y del club ahora está centrada en el proceso mundialista y en el desarrollo del mediocampista, quien buscará consolidarse como una promesa del fútbol internacional.

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El compromiso de club y jugador por mantener firme la hoja de ruta acordada marcará el siguiente capítulo para este talento mexicano, que busca proyectarse a nivel nacional e internacional manteniendo la mira en el crecimiento profesional y en una posible incursión en el fútbol europeo.