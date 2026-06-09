Gabriela López sigue los pasos de Lorena Ochoa y consigue histórico segundo lugar en el US Women´s Open 2026

La mexicana consiguió subirse al podio en uno de los torneos más prestigiosos del circuito. (REUTERS/Toby Melville)

La golfista mexicana Gabriela López logró un hecho histórico este fin de semana para el deporte nacional al terminar empatada en el segundo lugar del US Women ‘s Open, quedándose a solo un golpe de la campeona, Nelly Korda.

Este resultado se ubica entre los mayores logros para el golf mexicano, al tratarse de uno de los torneos con mayor máximo prestigio en el circuito y no se registraba una actuación similar en la disciplina desde la época de la histórica Lorena Ochoa.

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López concluyó en el podio tras una ronda final destacada

La golfista sigue los pasos de Lorena Ochoa. (REUTERS/Toby Melville)

Gabriela López finalizó el torneo con una ronda de 68 golpes, dos bajo par, y acumuló tarjetas de 68, 71, 70 y 68, para un total de 277 impactos, siete bajo par.

Con este resultado, compartió el subcampeonato junto a la inglesa Charley Hull, en una edición considerada entre las más reñidas del major de golf femenino.

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La jugadora capitalina mantuvo el par durante los primeros nueve hoyos del recorrido dominical. En la segunda vuelta, sumó birdies en las banderas 10, 11, 13 y 18, lo que le permitió avanzar posiciones y un bogey en el hoyo 16 le quitó la posibilidad de pelear directamente por el título, aunque su cierre sólido le aseguró su lugar en el podio.

Gaby López celebra su desempeño y apunta alto tras el subcampeonato

Gabriela López apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (REUTERS/Murad Sezer)

Gaby López, quien sumó cuatro birdies en la ronda final, compartió que lejos de sentirse decepcionada, se va satisfecha y motivada por su actuación:

“Me siento genial la verdad, no me siento decepcionada en lo absoluto. Estoy muy feliz. Me di cuenta de que puedo ganar un Major, que me puedo colocar en estas posiciones, en un back-nine en Majors, que puedo darlo”, señaló la golfista mexicana para el diario Esto.

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En los hoyos finales, López embocó un putt de 15 pies que la mantuvo en la pelea antes de que Korda definiera la competencia: “Fue un putt de una chingona, amo cada aspecto de ello, amo lo calmada que me sentí y cuando la emboqué no me volví loca, sentí muchas emociones, esto es para lo que juego”.

López también destacó para el diario Esto la energía que sintió gracias al apoyo de la afición mexicana presente en el campo y se mostró entusiasmada por lo que viene en su carrera:

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“Me siento feliz en general, muy orgullosa de tener a muchos mexicanos en el campo, escuchar mi nombre me dio energía como nunca antes, me emociona que aquí en Riviera serán los Juegos Olímpicos en 2028, anticipo a la afición latina y de Los Ángeles, que espero que vengan más”.

Trayectoria de Gabriela López

Gabriela López ha representado a México en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos. (REUTERS/Murad Sezer)

Gabriela López nació en Ciudad de México y comenzó a jugar golf desde temprana edad. Su formación destaca por el apoyo familiar y su disciplina en cada etapa juvenil, representando al país n torneos internacionales de categorías menores, lo que le permitió desarrollar una sólida base técnica y mental.

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La golfista estudió en la Universidad de Arkansas, donde formó parte del equipo Razorbacks y consiguió múltiples reconocimientos en el golf colegial de Estados Unidos. Su desempeño en el circuito universitario le abrió la puerta para dar el salto al profesionalismo.

En 2016, López ingresó al LPGA Tour y pronto logró consolidarse como una de las golfistas mexicanas más destacadas. En noviembre de 2018 ganó su primer título en el circuito, el Blue Bay LPGA, convirtiéndose en la segunda mexicana en lograr una victoria en el máximo nivel, después de Lorena Ochoa.

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A lo largo de su carrera, Gabriela López ha representado a México en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y distintos campeonatos mundiales y su presencia constante en el LPGA Tour la ha posicionado como referente del golf latinoamericano.