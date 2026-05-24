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Día Mundial del Perro sin Raza: estos son los riesgos que el Mundial 2026 podría traer a la salud de las mascotas

La fiesta deportiva también conlleva sus riesgos para las criaturas debido a la gran cantidad de turistas que visitará el país durante los meses de junio y julio

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La fiesta deportiva también conlleva sus riesgos para las criaturas debido a la gran cantidad de turistas que visitará el país durante los meses de junio y julio. (X / @adidasfootball)
La fiesta deportiva también conlleva sus riesgos para las criaturas debido a la gran cantidad de turistas que visitará el país durante los meses de junio y julio. (X / @adidasfootball)

En el contexto del Día Mundial del Perro Sin Raza, que se conmemora cada 27 de mayo, la conversación sobre la tenencia responsable cobra mayor relevancia en México, pues con la llegada de 8.84 millones de visitantes internacionales en lo que va del año y la celebración del Mundial 2026 , el turismo pet-friendly crece y se consolida como una tendencia, mientras las mascotas se integran cada vez más en la vida diaria y la experiencia turística.

Sin embargo, de acuerdo con MSD Salud Animal, la organización del evento de futbol más importante del mundo también implica riesgos para la salud y el bienestar animal, pues el aumento del flujo de turistas y mascotas puede generar escenarios de abandono, estrés y mayor exposición a enfermedades entre los perros sin raza.

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Ante este panorama, autoridades y sociedad deben reforzar la promoción de la tenencia responsable y establecer estrategias de protección animal para evitar afectaciones a millones de perros sin raza que forman parte de los hogares mexicanos y del entorno urbano.

Impacto del turismo pet-friendly y el Mundial 2026 en la tenencia responsable de mascotas

(X / @adidasfootball)
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A nivel global, más de la mitad de la población cuenta con una mascota, y el 47% de los tutores son nuevos, lo que muestra una generación con hábitos distintos y una mayor presencia de los animales de compañía en la toma de decisiones, incluso al viajar.

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Esta transformación impulsa una movilidad creciente: en 2025, el 27% de los dueños que viajaron con sus mascotas lo hizo por primera vez, lo que confirma la rápida expansión del turismo pet-friendly.

Sin embargo, este aumento en la movilidad también genera mayores riesgos sanitarios, sobre todo en perros mestizos, muchos de los cuales provienen de adopciones.

Alejandro Sánchez, médico veterinario y gerente técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México, subraya que viajar con mascotas implica exponerlas a nuevos ambientes, climas y posibles agentes infecciosos. por lo que es fundamental garantizar la vacunación completa, la desparasitación y la revisión veterinaria antes de cualquier traslado.

La movilidad de mascotas aumentará con la llegada de eventos internacionales como el Mundial 2026, lo que no solo incrementará el flujo de personas, sino también de animales de compañía, lo cual representa un desafío pues el 42% de los dueños percibe los viajes como una experiencia estresante para sus mascotas y el 21% no confía en que los destinos sean realmente pet-friendly.

Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones de bienestar y seguridad para los animales durante sus desplazamientos.

Recomendaciones para viajar con mascotas durante el Mundial 2026

(X / @adidasfootball)
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Viajar con mascotas representa una responsabilidad mayor, especialmente en el contexto de eventos internacionales como el Mundial 2026, que incrementan el movimiento de personas y animales de compañía en México.

Ante este escenario, es fundamental tomar medidas preventivas para proteger la salud y el bienestar de los perros, sobre todo de aquellos sin raza, que forman parte importante de las familias mexicanas.

  • Mantener el esquema de vacunación actualizado, incluyendo la rabia, leptospirosis, parvovirus canino, moquillo canino o hepatitis infecciosa canina como requisito indispensable para los traslados.
  • Realizar desparasitación interna y externa para evitar enfermedades transmitidas por vectores, tales como pulgas o garrapatas, que pueden variar según la región.
  • Acudir a revisión veterinaria antes de viajar, para asegurarte que tu mascota está en excelentes condiciones de salud.
  • Preparar a la mascota con un paseo previo para reducir el estrés durante el traslado.
  • Asegurar una identificación con placa, microchip o datos de contacto actualizados ante posibles extravíos en trayectos o destinos concurridos.
  • Evitar cambios bruscos en la alimentación y cuidar la hidratación constante, particularmente en viajes largos o en climas cálidos.
  • No automedicar a la mascota, ya que algunos fármacos humanos pueden resultar tóxicos.
  • Evitar la exposición a temperaturas extremas, ya sea dentro de vehículos o en espacios abiertos.
  • Respetar tiempos de descanso y actividad, realizando pausas en viajes largos para reducir el estrés físico y emocional.

Adoptar estas recomendaciones contribuye a garantizar el bienestar de las mascotas durante sus traslados y estadías en el marco del Mundial 2026.

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