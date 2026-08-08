México
Agregar Infobae enGoogle

Pronóstico del clima en Mazatlán este 8 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este sábado 8 de agostoen Mazatlán.

En Mazatlán se espera una temperatura máxima de 33.9 grados centígrados y una mínima de 25.6 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 49% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 46% en el transcurso del día y del 83% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

PUBLICIDAD

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido azotada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

La revista británica señaló que la presidenta de México habría adoptado un discurso más desafiante

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México hoy viernes 7 de agosto: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Precio de la gasolina en México este 7 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

Aseguran que La Granja VIP destruirá el raiting de La Casa de los Famosos México gracias a que ya firmó esta celebridad

DEPORTES

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa

Cuánto cuesta el nuevo jersey negro del Club América