México Deportes

Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Ambos pugilistas se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de las Vegas

Guardar
Julio César Chávez Jr. y Canelo se enfrentaron en 2017 (USA Today Sports)
Julio César Chávez Jr. y Canelo se enfrentaron en 2017 (USA Today Sports)

Han pasado casi 10 años del enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez, y en una reciente entrevista el propio Junior reveló cuántos millones de dólares se llevó por pelear contra el tapatío.

“El hijo de la leyenda” y Saúl Álvarez se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de las Vegas donde el jalisciense se llevó la victoria luego de imponerse por decisión unánime con tarjetas 120-108.

Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear contra Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr. afirmó que, tras su pelea contra Canelo Álvarez, recibió 12 millones de dólares: 6 millones garantizados y 6 millones provenientes del pago por evento. En entrevista con Los Reyes Podcast, el excampeón sostuvo que, después de entregar el 15% a su mánager y destinar 33% al pago de impuestos, la cifra final se redujo a cerca de 2 millones de dólares netos.

May 6, 2017; Las Vegas, NV, USA; Canelo Alvarez (blue/gold trunks) and Julio Cesar Chavez Jr. (white trunks) box during their bout at T-Mobile Arena. Alvarez won via unanimous decision. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
May 6, 2017; Las Vegas, NV, USA; Canelo Alvarez (blue/gold trunks) and Julio Cesar Chavez Jr. (white trunks) box during their bout at T-Mobile Arena. Alvarez won via unanimous decision. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Chávez Jr. también reveló que firmó con Al Haymon un contrato por seis peleas y cuatro años, con un valor total de 45 millones de dólares. El boxeador explicó que gran parte de sus ingresos se destinó a impuestos, gastos familiares y manutención de sus hijos, lo que redujo significativamente la cantidad disponible tras cada combate.

“Canelo. Sí. Me pagaron 6 millones garantizados y me dieron otros 6 millones de pay per views. Gané 12 millones, pero el 15% es para el manager y el 33% de impuestos. O sea, que me quedaron como siete, pero después de todo me quedaron como dos. Yo firmé con Al Haymon y me pagó muy bien. Hice un contrato de seis peleas y cuatro años por 45 millones de dólares. Eso fue junto con lo del Canelo, ¿Y en qué se mama uno tanto dinero? Impuestos, familia, hay que guardar, hijos“, comentó el ex campeón mundial.

¿Qué sigue para Chávez Jr. y Álvarez?

Aunque Saúl “Canelo” Álvarez ya fijó el 12 de septiembre de 2026 como la fecha para volver al cuadrilátero, aún no se ha revelado quién será su siguiente rival. Las alternativas para el púgil tapatío se han reducido tras la salida de Crawford, que dejó vacantes todos los títulos en disputa.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

En este panorama, el nombre de Christian Mbilli destaca con fuerza como posible adversario, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón mundial después de que la pelea prevista contra el británico Hamzah Sheeraz no se concretó.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. anunció hace algunas semanas que enfrentará a David Solórzano en su segunda pelea del año, programada para el 25 de abril en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. Este combate representa un nuevo paso en el intento del boxeador por recuperar terreno en el ámbito profesional tras meses de incertidumbre.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoJake Paulmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

México se enfrentará el próximo sábado a Puerto Rico para buscar su boleto a la fase final de los clasificatorios

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

El lateral mexicano convirtió el único tanto por parte del conjunto cementero

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

El técnico de Cruz Azul reconoce que el empate dejó sensaciones negativas por el bajo espectáculo

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

El técnico azulcrema asegura que su equipo sigue en la pelea por el título tras empatar con Cruz Azul

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano tendrá que recuperarse para sus siguientes compromisos del año, donde participará en el Tour de France durante el verano

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

Maribel Guardia rompe el silencio sobre su nieto y lanza contundente mensaje: “Daría mi vida por él”

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio

Fer de la Mora niega rumor de infidelidad con Salvador Zerboni tras ruptura con Potro: “Todo fue mentira”

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

DEPORTES

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco