Julio César Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear con Canelo Álvarez ¿Más que contra Jake Paul?

Julio César Chávez Jr. y Canelo se enfrentaron en 2017 (USA Today Sports)

Han pasado casi 10 años del enfrentamiento entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez, y en una reciente entrevista el propio Junior reveló cuántos millones de dólares se llevó por pelear contra el tapatío.

“El hijo de la leyenda” y Saúl Álvarez se enfrentaron el 6 de mayo de 2017 en la T-Mobile Arena de las Vegas donde el jalisciense se llevó la victoria luego de imponerse por decisión unánime con tarjetas 120-108.

Chávez Jr. revela cuántos millones ganó por pelear contra Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr. afirmó que, tras su pelea contra Canelo Álvarez, recibió 12 millones de dólares: 6 millones garantizados y 6 millones provenientes del pago por evento. En entrevista con Los Reyes Podcast, el excampeón sostuvo que, después de entregar el 15% a su mánager y destinar 33% al pago de impuestos, la cifra final se redujo a cerca de 2 millones de dólares netos.

May 6, 2017; Las Vegas, NV, USA; Canelo Alvarez (blue/gold trunks) and Julio Cesar Chavez Jr. (white trunks) box during their bout at T-Mobile Arena. Alvarez won via unanimous decision. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Chávez Jr. también reveló que firmó con Al Haymon un contrato por seis peleas y cuatro años, con un valor total de 45 millones de dólares. El boxeador explicó que gran parte de sus ingresos se destinó a impuestos, gastos familiares y manutención de sus hijos, lo que redujo significativamente la cantidad disponible tras cada combate.

“Canelo. Sí. Me pagaron 6 millones garantizados y me dieron otros 6 millones de pay per views. Gané 12 millones, pero el 15% es para el manager y el 33% de impuestos. O sea, que me quedaron como siete, pero después de todo me quedaron como dos. Yo firmé con Al Haymon y me pagó muy bien. Hice un contrato de seis peleas y cuatro años por 45 millones de dólares. Eso fue junto con lo del Canelo, ¿Y en qué se mama uno tanto dinero? Impuestos, familia, hay que guardar, hijos“, comentó el ex campeón mundial.

¿Qué sigue para Chávez Jr. y Álvarez?

Aunque Saúl “Canelo” Álvarez ya fijó el 12 de septiembre de 2026 como la fecha para volver al cuadrilátero, aún no se ha revelado quién será su siguiente rival. Las alternativas para el púgil tapatío se han reducido tras la salida de Crawford, que dejó vacantes todos los títulos en disputa.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

En este panorama, el nombre de Christian Mbilli destaca con fuerza como posible adversario, ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconoció como campeón mundial después de que la pelea prevista contra el británico Hamzah Sheeraz no se concretó.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. anunció hace algunas semanas que enfrentará a David Solórzano en su segunda pelea del año, programada para el 25 de abril en el Parque Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. Este combate representa un nuevo paso en el intento del boxeador por recuperar terreno en el ámbito profesional tras meses de incertidumbre.