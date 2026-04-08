Filtran que Belinda iba a cantar el Himno Mexicano en la reapertura del Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó?

Filtran que Belinda iba a cantar el Himno Mexicano en la reapertura del Estadio Ciudad de México (Luz Coello/ Infobae México)

La Selección Mexicana inauguró las nuevas instalaciones del Estadio Banorte con un partido amistoso ante Portugal. Pese a las expectativas que generó el encuentro, por la posible participación de Cristiano Ronaldo, el encuentro terminó con un empate sin goles y sin la presencia de CR7.

Ahora, recientemente circularon reportes sobre la inesperada cancelación de la participación de Belinda como intérprete del Himno Nacional Mexicano para el evento que marcó la reinauguración del Estadio Azteca. La ausencia de la cantante generó una serie de rumores, pero ahora han salido a la luz detalles sobre los motivos por los cuales no participó.

La posibilidad de que Belinda cantara el himno nacional antes del partido entre México y Portugal quedó frustrada por un problema administrativo interno de la organización, según versiones difundidas tras el suceso. Aunque todo estaba preparado —hotel, boletos de avión y viáticos asegurados—, su intervención fue cancelada minutos antes de la ceremonia oficial y otra persona se encargó finalmente de entonar el himno.

Circularon reportes sobre la inesperada cancelación de la participación de Belinda como intérprete del Himno Nacional Mexicano ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Belinda iba a cantar en el México vs Portugal?

De acuerdo con la información disponible, la expectativa por la participación de la cantante era alta. Belinda había realizado todos los preparativos logísticos y no hubo señalamiento oficial que la responsabilizara por la ausencia.

La situación se atribuyó exclusivamente a una falla interna de la organización, lo que generó molestia entre los aficionados que aguardaban verla en el escenario del renovado Coloso de Santa Úrsula.

Más de 80 mil aficionados llenaron el estadio la noche de la inauguración, buscando ser parte de un espectáculo doble: presenciar a la “Princesa del Pop Latino” y el estreno del nuevo recinto. La cancelación, sumada a la baja de la figura lusa Cristiano Ronaldo, dejó a los presentes “sin CR7, sin nuestra cantante y sin triunfo de la Selección”, según reportes de Mediotiempo.

Más de 80 mil aficionados llenaron el estadio la noche de la inauguración ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Qué se sabe hasta ahora sobre la participación de Belinda

La información reunida apunta a que la cancelación de la intervención de Belinda fue producto de decisiones organizativas de último momento, sin que existan indicios de que la artista declinara o haya fallado en sus compromisos. Tanto ella como su equipo cumplieron con los requerimientos y esperaban turno para actuar hasta que el programa cambió.

El caso sigue provocando reacciones y comentarios en redes sociales y entre seguidores de ambos ámbitos, manteniendo el interés en torno al papel de los artistas y las decisiones detrás de los grandes espectáculos deportivos y musicales en México.

Belinda y su relación con México

Durante su trayectoria, Belinda se ha posicionado como una de las principales figuras del pop en México y ha participado en numerosos eventos de gran difusión. Belinda nació en Madrid, España, en 1989. Llegó a México siendo niña y se nacionalizó mexicana.

Su carrera artística inició en el país donde actúa en telenovelas infantiles como Amigos x siempre y Cómplices al rescate. Belinda se consolidó como figura del entretenimiento mexicano, tanto en televisión como en la música. Ha lanzado varios discos en español, con éxitos como Ángel y Bella traición. Ha participado como coach en La Voz México y colaboró con artistas nacionales e internacionales.

Belinda mantiene relación cercana con la cultura mexicana. Participa en campañas, eventos y festivales en el país. Su vida personal y relaciones sentimentales suelen ser tema de prensa de espectáculos en México, principalmente por sus relaciones con Giovanni dos Santos, Lupillo y Christian Nodal.