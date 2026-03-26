Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La Selección Mexicana se alista para enfrentarse a Portugal en la renovada cancha del Estadio Banorte, en cuestión de días, el equipo dirigido por Javier Aguirre inaugurará la nueva etapa del Estadio Azteca, inmueble que se sometió a una remodelación que se alargó por un año y 10 meses.

El Estadio Ciudad de México —nombre que llevará durante la Copa Mundial 2026— ha generado expectativa por los cambios que realizó para recibir su tercer Mundial de la FIFA. Ante esta situación, el Vasco Aguirre, director técnico del Tricolor, compartió su postura de cómo luce la casa de la Selección Nacional.

Durante la conferencia de prensa previo al México vs Portugal, el estratega compartió sus impresiones de cómo quedaron las instalaciones del recinto deportivo y calificó de “hermoso” el nuevo Estadio Banorte.

Así reaccionó Javier Aguirre a la remodelación del Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, 23MARZO2026.- Vista aérea del Estadio Banorte en proceso de remodelación y que está a unos días de recibir el partido de la selección mexicana y la selección portuguesa como preparación rumbo al mundial 2026. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la conferencia de prensa, el Vasco Aguirre sentenció que las nuevas instalaciones del inmueble son de calidad y espera que el partido ante los portugueses sea una verdadera fiesta, además, reveló que ya visitó las instalaciones, así lo expresó:

“Sí fui al Azteca, está hermoso. Hermoso, me puse ahí y la cancha está primorosa. El escenario es, de verdad, una fiesta. Y Portugal, o sea, qué mejor escenario para, para los jugadores”, compartió.

Sobre lo que significa esta reinauguración para él y sus seleccionados, describió la situación como un “privilegio” de jugar como locales en su país, en un partido que se presenta como un ensayo para la inauguración de la Copa Mundial 2026.

“Somos privilegiados, somos, me incluyo, de estar ahí sentados en la reapertura del Banorte con nuestra afición y con un rival de tamaño, ¿no? Yo creo que es el mejor ensayo para el 11 de junio“, agregó.

A drone view of Azteca Stadium, officially renamed Banorte Stadium, as renovations continue ahead of the 2026 FIFA World Cup, jointly hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 26, 2026. REUTERS/Diego Delgado

Por último, insistió que es una situación que le llena de orgullo, aseguró que jugar como locales en el Estadio Azteca es una experiencia única para quienes defienden la camiseta del Tricolor.

“Orgullo de estar defendiendo tu camiseta, tu país, tu nación, tu gente, tu todo. Y en tu casa. Porque sí, fuiste a Sudáfrica, fuiste a Japón, pero sí, hay veinte mil, doce mil y el Caramelo y la hermana del otro. Bien, pero, pero aquí, aquí con tu raza, con tu gente. Sales de aquí, ya estás, ya estamos en el mundial”, agregó.

A drone view of Banorte Stadium, also known as the Azteca Stadium, as exterior renovations continue ahead of the 2026 FIFA World Cup, jointly hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 26, 2026.REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

México vs Portugal: todo lo que debes de saber de la reapertura del Estadio Azteca

El Estadio Ciudad de México recibirá a la Selección Mexicana de fútbol el próximo sábado 28 de marzo, tras más de un año y medio de remodelaciones, en un partido frente a Portugal que servirá como prueba de cara al Mundial 2026. Para la ocasión, el Gobierno capitalino implementará un operativo especial de movilidad sin opción de estacionamiento para vehículos particulares.

Entre las principales medidas, la red del Metro CDMX mantendrá su horario habitual desde las 06:00 pero tres líneas (L1, L2 y L9) extenderán el servicio hasta la 01:00 hrs del 29 de marzo. Además, se suspenderán todas las obras en la Línea 2, garantizando la máxima operatividad, de acuerdo con el anuncio de Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad.