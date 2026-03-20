Los sacrificados de Javier Aguirre en la última Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana definió su convocatoria para la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026, una lista condicionada por múltiples bajas por lesión, pero que también deja señales claras sobre los futbolistas que han perdido terreno en el proceso de Javier Aguirre.

De cara al cierre de preparación, algunos nombres comienzan a quedar fuera del panorama tricolor.

Cinco jugadores que pierden terreno en el proceso

(Brett Patzke-Imagn Images)

La convocatoria refleja decisiones que apuntan a una base cada vez más definida, incluso en medio de ausencias importantes.

Diego Lainez es uno de los casos más notorios. El atacante de Tigres no fue considerado por segunda convocatoria consecutiva, lo que reduce significativamente sus opciones de asistir al Mundial. Su lugar ha sido ocupado por futbolistas como Roberto Alvarado y Germán Berterame.

En una situación similar aparece Efraín Álvarez, quien no fue incluido pese a las bajas en el mediocampo. Aunque tuvo actividad destacada con Chivas, el cuerpo técnico optó por alternativas como Bryan Gutiérrez y Álvaro Fidalgo.

En defensa, Ramón Juárez tampoco logró consolidarse en el proceso. A pesar de sus participaciones con América, no ha conseguido afianzarse ni en su club ni en la selección, lo que lo deja rezagado en la competencia interna.

El caso de Bryan González también destaca. El lateral de Chivas parecía tener una oportunidad ante la baja de Mateo Chávez, pero el cuerpo técnico se inclinó por Jesús Angulo, cerrándole la puerta en esta convocatoria.

Finalmente, Víctor Guzmán quedó fuera pese a ser considerado una promesa en la zaga. La competencia en su posición se fortaleció con la inclusión de jóvenes como Everardo López y jugadores con mayor recorrido como Israel Reyes.

Convocatoria con regresos y nuevas apuestas

(Ilustración: Jesús Aviles)

La lista también presenta movimientos relevantes dentro del grupo que encara los compromisos ante Portugal y Bélgica.

En la portería, destaca el regreso de Guillermo Ochoa, quien vuelve a una convocatoria tras su paso reciente en Europa. En ataque, reaparece Julián Quiñones, en buen momento en el futbol saudí, lo que pone fin a las especulaciones sobre su ausencia.

Lista completa de convocados

(Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Porteros:

Carlos Acevedo - club Santos

Raúl Rangel - Chivas

Memo Ochoa - AEL Limassol

Defensas

Jorge Sánchez - PAOK

Johan Vásquez - Genoa

Richard Ledezma - Chivas

Everardo López - Toluca

César Montes - Lokomotiv de Moscú

Jesús Gallardo - Toluca

Israel Reyes - club América

Jesús Angulo - Tigres

Medios

Erik Lira - Cruz Azul

Obed Vargas - Atlético de Madrid

Denzell García - Juárez FC

Álvaro Fidalgo - Real Betis

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Erick Sánchez - club América

Orbelín Pineda - AOK Atenas

Bryan Gutiérrez - Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado - Chivas

Julián Quiñones - Al-Qadisiyah FC

Alexis Vega - Toluca

Germán Berterame - Inter Miami

Guillermo Martínez - Pumas

Raúl Jiménez - Fulham

Armando González - Chivas