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Los sacrificados de Javier Aguirre en la última Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Nuevas apuestas desplazan a jugadores que venían siendo considerados

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Selección Mexicana definió su convocatoria para la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026, una lista condicionada por múltiples bajas por lesión, pero que también deja señales claras sobre los futbolistas que han perdido terreno en el proceso de Javier Aguirre.

De cara al cierre de preparación, algunos nombres comienzan a quedar fuera del panorama tricolor.

Cinco jugadores que pierden terreno en el proceso

(Brett Patzke-Imagn Images)
(Brett Patzke-Imagn Images)

La convocatoria refleja decisiones que apuntan a una base cada vez más definida, incluso en medio de ausencias importantes.

Diego Lainez es uno de los casos más notorios. El atacante de Tigres no fue considerado por segunda convocatoria consecutiva, lo que reduce significativamente sus opciones de asistir al Mundial. Su lugar ha sido ocupado por futbolistas como Roberto Alvarado y Germán Berterame.

En una situación similar aparece Efraín Álvarez, quien no fue incluido pese a las bajas en el mediocampo. Aunque tuvo actividad destacada con Chivas, el cuerpo técnico optó por alternativas como Bryan Gutiérrez y Álvaro Fidalgo.

En defensa, Ramón Juárez tampoco logró consolidarse en el proceso. A pesar de sus participaciones con América, no ha conseguido afianzarse ni en su club ni en la selección, lo que lo deja rezagado en la competencia interna.

El caso de Bryan González también destaca. El lateral de Chivas parecía tener una oportunidad ante la baja de Mateo Chávez, pero el cuerpo técnico se inclinó por Jesús Angulo, cerrándole la puerta en esta convocatoria.

Finalmente, Víctor Guzmán quedó fuera pese a ser considerado una promesa en la zaga. La competencia en su posición se fortaleció con la inclusión de jóvenes como Everardo López y jugadores con mayor recorrido como Israel Reyes.

Convocatoria con regresos y nuevas apuestas

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

La lista también presenta movimientos relevantes dentro del grupo que encara los compromisos ante Portugal y Bélgica.

En la portería, destaca el regreso de Guillermo Ochoa, quien vuelve a una convocatoria tras su paso reciente en Europa. En ataque, reaparece Julián Quiñones, en buen momento en el futbol saudí, lo que pone fin a las especulaciones sobre su ausencia.

Lista completa de convocados

(Gary A. Vasquez-Imagn Images via
(Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Porteros:

  • Carlos Acevedo - club Santos
  • Raúl Rangel - Chivas
  • Memo Ochoa - AEL Limassol
  • Defensas
  • Jorge Sánchez - PAOK
  • Johan Vásquez - Genoa
  • Richard Ledezma - Chivas
  • Everardo López - Toluca
  • César Montes - Lokomotiv de Moscú
  • Jesús Gallardo - Toluca
  • Israel Reyes - club América
  • Jesús Angulo - Tigres

Medios

  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Obed Vargas - Atlético de Madrid
  • Denzell García - Juárez FC
  • Álvaro Fidalgo - Real Betis
  • Carlos Rodríguez - Cruz Azul
  • Erick Sánchez - club América
  • Orbelín Pineda - AOK Atenas
  • Bryan Gutiérrez - Chivas

Delanteros

  • Roberto Alvarado - Chivas
  • Julián Quiñones - Al-Qadisiyah FC
  • Alexis Vega - Toluca
  • Germán Berterame - Inter Miami
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Raúl Jiménez - Fulham
  • Armando González - Chivas

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