Marcha en contra de la reapertura del Estadio Azteca: esto se sabe

El Estadio Azteca está a menos de un mes de su reapertura para el México vs Portugal previo al Mundial 2026 (Ilustración Infobae México)

El 28 de marzo se celebrará el partido que reinaugure el Estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, tras una larga espera de casi dos años. El evento genera mucha expectativa en todo el país e inclusive a nivel internacional, ya que la Selección Mexicana enfrentará a la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.

Si bien aún es incierta su participación del astro portugués, la expectativa por dicha fecha está a niveles muy altos entre los aficionados mexicanos.

Mientras tanto ese mismo día, un grupo identificado como colectivo ‘Antimundialista’ ha convocado una manifestación en una de las avenidas principales con la intención de alcanzar el estadio justo cuando se abran las puertas para el partido.

La manifestación buscaría cerrar la calzada que conecta al Estadio. (X/@antigentricdmx)

“Ven a jugar a la MEGA RETA contra la inauguración del Estadio Bañorte. Arma tu equipo, súmate al tianguis autogestivo, trae gráfica y participa en las intervenciones”, se puede leer en la publicación del colectivo que fijó la cita a las 12 del día bajo el puente del Estadio Azteca.

Ante eso, no tardaron en aparecer comentarios con la intención de desacreditar el movimiento, argumentando que el Estadio Azteca se construyó mucho tiempo antes que todas las casas que lo rodean.

De igual forma, la misma página que subió el cartel para dicha manifestación previamente había publicado fotos donde se puede ver que ya se han manifestado en otras ocasiones sobre la calzada de Tlalpan.

Los manifestantes cerrarían Tlalpan para realizar una 'cascarita' en modo de protesta. (X/@@antigentricdmx)

Otras protestas rumbo al Mundial 2026

Organizaciones de transportistas y de productores agrícolas también han advertido que las jornadas de protesta nacional, originadas por la situación crítica del sector carretero y del campo, coincidirán con la celebración del torneo en México, país que figura entre las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El calendario del torneo, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y contempla partidos en Guadalajara y Monterrey, se superpondrá con las manifestaciones del sector productivo, según notificaron la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) mediante un comunicado dirigido a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y a Mikel Arriola, titular de la FMF.

Las organizaciones expresaron en su comunicado que enfrentan una “desesperación” que no pueden ocultar ante el abandono del campo, la aplicación de políticas económicas desfavorables y el agravamiento de la inseguridad en las carreteras.

Mientras tanto, el Estadio Banorte se sigue preparando para dicho encuentro con obras tanto adentro del recinto, como a sus alrededores a menos de 16 días de la cita que de por inaugurado el mítico estadio que se convertirá en el único de la historia en recibir tres mundiales.

Ante el aviso de dicho movimiento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que de igual manera se desplieguen dispositivos de seguridad que busquen mantener el orden entre los asistentes que vayan al partido.