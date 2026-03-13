"Equipo chico con estadio": Carlos Hermosillo lanza "pedrada" a Pumas

Carlos Hermosillo llamó equipo chico a Pumas. (Infobae México).

La previa al partido de la Jornada 11 entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario estuvo marcada por declaraciones que encendieron los ánimos.

A solo horas del encuentro, la atención se desvió de lo deportivo para centrarse en las palabras del exdelantero de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, quien no dudó en calificar a los universitarios con un término que generó controversia.

En la antesala del enfrentamiento, Hermosillo lanzó una crítica directa: “Pumas es un equipo chico con estadio”, frase que resonó con fuerza entre la afición y analistas.

La declaración surgió en medio de la conversación sobre la mudanza de Cruz Azul y la situación del inmueble universitario, recinto donde hasta el torneo anterior Apertura 2025, fue utilizado por el conjunto celeste.

Cruz Azul tuvo que dejar de jugar en el Estadio Olímpico Universitario.

Jugadores de Pumas también calentaron la previa ante Cruz Azul

En paralelo al debate extracancha, Álvaro Angulo y Pedro Vite, jugadores de Pumas, agitaron la previa al referirse a la reciente salida de Cruz Azul del Estadio Universitario.

“CU siempre fue casa de Pumas y nunca de Cruz Azul”, señaló Ángulo.

Sus comentarios avivaron la tensión entre las plantillas, colocando el tema del estadio como eje central en la rivalidad actual.

Durante la última edición del cruce, la polémica se intensificó tras la fractura de tibia que sufrió el portero Kevin Mier (Cruz Azul) por una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla (Pumas).

Este hecho no solo dejó la secuela física y el malestar de la afición celeste, sino que también encendió el debate sobre la deportividad y la gestión directiva de Universidad Nacional al denegar la continuidad de Cruz Azul en la casa de Pumas.

Foto de archivo de Kevin Mier saliendo adolorido tras sufrir la fractura ante Pumas UNAM en el torneo mexicano. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

El propio Hermosillo, en declaraciones para Fox Sports, fue más allá de la rivalidad deportiva. Consideró que la decisión de la UNAM de no permitir el regreso de Cruz Azul al inmueble fue baja y contraria a los valores educativos que defiende la institución.

El exjugador de Cruz Azul y América también advirtió sobre el ambiente que se vive previo al partido, señalando que los integrantes de Pumas “han hablado mucho” en comparación con sus rivales.

Enfatizó: “Que ganen primero, dedíquense a entrenar, hablemos de futbol”, para posteriormente reconocer el buen momento futbolístico bajo el mando de Efraín Juárez.

La previa no solo se tiñó de palabras, sino que también se alimentó de recuerdos del último enfrentamiento, cuando Pumas logró la victoria.

El resultado, marcado por el incidente de la lesión, sigue presente en la memoria de ambas aficiones.

Mientras tanto, Hermosillo mantiene la polémica con su intervención que marcará el fin de semana: “Pumas es un equipo chico con estadio”, instando a los jugadores universitarios a centrarse en el trabajo de cancha y a dejar de lado las discusiones ajenas al futbol.