Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

El mexicano aún tiene dos pruebas más programadas en el calendario de la competencia

(X / @COPAME)
(X / @COPAME)

El esquiador mexicano Arly Velásquez tuvo un debut complicado en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano‑Cortina 2026, luego de sufrir una caída durante la prueba de downhill que le impidió completar su recorrido en el primer día de actividades.

Velásquez, único representante de México en la competencia, participa en su quinta edición de unos Juegos Paralímpicos de Invierno, después de haber competido en Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022.

Caída marca el inicio de Velásquez en Milano-Cortina

(X / @COPAME)
(X / @COPAME)

En su primera prueba dentro de Milano‑Cortina 2026, Arly Velásquez sufrió una caída durante el descenso en downhill, situación que le impidió concluir la competencia.

El esquiador mexicano llegó a la cita paralímpica tras asegurar su clasificación con el décimo lugar en la prueba de slalom gigante, categoría LW10-1, durante el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, celebrado en Maribor, Eslovenia.

Experiencia paralímpica y resultados recientes

(X / @COPAME)
(X / @COPAME)

Con su participación Milano‑Cortina 2026, Velásquez se mantiene como el deportista mexicano con más apariciones en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el lugar 11 en la prueba de supergigante sentado masculino en Sochi 2014, que representa el mejor resultado de un atleta mexicano en este tipo de competencia.

Durante el presente año, el esquiador también ha conseguido tres victorias en competencias organizadas por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard, resultados con los que llegó a la justa paralímpica en Italia, donde aún tiene programada su participación en dos pruebas más.

