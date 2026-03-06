Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

El defensor es un jugador recurrente en la lista de la Selección Mexicana, por lo que se espera que sea titular en el Mundial 2026. (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El sólido desempeño de Johan Vásquez en la Serie A habría despertado un interés formal por parte del AC Milan, club que busca reforzar su zona baja con la incorporación del central sonorense.

Aunque el conjunto rossonero ya evalúa una propuesta económica para concretar el fichaje, el Genoa mantiene una postura firme en las negociaciones, amparado en el contrato vigente del mexicano hasta 2028.

¿Qué buscan los rojinegros?

El supuesto interés del AC Milan por fichar al defensa mexicano ha generado expectativas en Italia, donde Calcio Mercato informa que el club está dispuesto a ofrecer 12 millones de euros. El Genoa, propietario del jugador, mantiene su exigencia de cerca de 20 millones para negociar su salida.

Sus actuaciones han ayudado a que su equipo se mantenga en la parte media-alta de la Serie A. (REUTERS/Ciro De Luca)

Vásquez se mantiene como una opción prioritaria para reforzar la defensa del equipo italiano, lo que podría abrir la puerta a una inédita presencia mexicana en el club.

El interés del AC Milan surge tras evaluar positivamente las actuaciones defensivas y el perfil competitivo de Vásquez. Aunque la primera oferta ronda los 12 millones de euros, el Genoa insiste en negociar solo por una cifra cercana a los 20 millones.

Situación contractual y perfil de Johan Vásquez

Johan Vásquez, de 27 años, tiene contrato con el Genoa hasta 2028. Esta situación fortalece la posición de negociación del club italiano, que no tiene urgencia de venderlo y condiciona el avance de cualquier acuerdo. Su papel como titular y referente defensivo tanto en la Serie A como en la selección nacional destaca entre los intereses de clubes europeos.

El defensa mexicano ha consolidado su lugar como zaguero confiable y es considerado uno de los candidatos fijos para la próxima Copa del Mundo. Su regularidad y solidez han elevado su valor dentro del mercado italiano.

El defensor es uno de los jugadores que parece tener ganado su lugar en el Mundial 2026. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Santiago Giménez y la dupla mexicana en el Milan

Santiago Giménez, delantero mexicano del Milan, dejó atrás una lesión de tobillo que lo apartó de las canchas durante cuatro meses tras una cirugía realizada en octubre. A través de sus redes sociales, Giménez dio a conocer que regresó a los entrenamientos esta semana y apunta a estar disponible para el Derbi Della Madonnina frente al Inter. Sin embargo, su presencia en el once inicial aún no está confirmada.

La posible coincidencia de Johan Vásquez y Giménez en el Milan harían historia para el fútbol mexicano en Europa. A la espera de la decisión final sobre el futuro de Vásquez, ambos nombres resaltan por su proyección internacional.

El sólido contrato de Vásquez y la firme postura económica del Genoa elevan el nivel de exigencia para su traspaso, mientras el defensor continúa perfilándose como una pieza clave para la selección mexicana de cara al Mundial. Según Calcio Mercato, el desenlace dependerá de la capacidad del Milan para satisfacer las demandas del club genovés en el competitivo mercado italiano.