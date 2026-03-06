Christian Martinoli, el Doctor García y Jorge Campos narrarán el Mundial 2026 junto a Iker Casillas y Jorge Valdano

Martinoli reaparece para presentar cobertura para el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae)

En menos de 100 días, México recibirá la Copa Mundial 2026 en la cancha del Estadio Banorte con el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. Y en medio de los rumores que rodearon a Christian Martinoli por sus temas de salud y las ausencias en los micrófonos, el cronista deportivo se mostró como la figura para los programas que tendrán rumbo a la euforia mundialista.

De cara al inicio del torneo de la FIFA, Martinoli junto con Luis García presentaron la cobertura que estarán realizando en la señal de Azteca, donde colaborarán figuras de talla internacional como lo es Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes, cada uno aportará su visión y experiencia para el análisis deportivo.

Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague, Inés Sainz, Toño Rosique, David Medrano, Carlos Guerrero Warrior, Álvaro López Sordo, Andrea Sola, Renata Ibarrarán entre otras figuras serán parte de los personajes que estarán en cámaras.

Iker Casillas será analista deportivo en TV Azteca (Luz Coello/ Infobae México)

La reaparición de Martinoli en la señal de TV Azteca acabó con las supuestas versiones que lo ponían lejos de la televisora del Ajusco. Y es que, el mismo comentarista deportivo desmintió los hechos y aseguró que un tema estomacal fue el causante de su ausencia, pero se mostró preparado para la Copa Mundial 2026.

El regreso de Christian Martinoli a las narraciones de la Liga MX reconfiguraron el panorama de las transmisiones deportivas. Después de dos semanas de ausencia por una infección gastrointestinal, su reincorporación respondió no solo a la demanda del público de TV Azteca Deportes, sino también a la expectativa de que su presencia restaure la atmósfera característica de las coberturas.

Los Mascabrothers y Capi Pérez se unen para ser el segmento cómico del Mundial 2026

Capi Pérez se une a los Mascabrothers para ser el segmento cómico de TV Azteca para el Mundial 2026, el comediante aseguró estar listo para luchar contra "las funas" de las nuevas generaciones (Luz Coello/ Infobae México)

Así como en el Mundial Rusia 2018, regresan a la televisión abierta Freddy y Germán Ortega, mejor conocidos como los Mascabrothers para protagonizar el segmento cómico del canal. Junto al Capi Pérez estarán realizando las bromas y chistes mundialistas.

“Estamos muy felices, muy comprometidos con nuestro trabajo en Los Protagonistas porque tuvimos una gran experiencia hace ocho años y ahora se repite. Estamos felices y agradecidos, muy contentos", compartió Freddy a Infobae México.

En su apuesta por mantenerse a la vanguardia y las tendencias, La Bea junto a Isra también estarán trabajando en estas nuevas propuestas televisivas para todo tipo de audiencia.