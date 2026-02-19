México Deportes

México vs Brasil: esta es la lista final de las futbolistas que enfrentarán al Scratch do Ouro en CDMX

El conjunto azteca llevará a las mejores futbolistas disponibles para este encuentro contra una de las selecciones más competitivas del mundo

El Tri se encuentra buscando rivales con alto nivel futbolístico para poder su esquema táctico. (Crédito: X: @miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil publicó su convocatoria oficial para los próximos encuentros ante las selecciones de Santa Lucía y Brasil. Ambos partidos serán cruciales en la ruta de la eliminatoria mundialista y como prueba internacional para el equipo nacional.

El equipo dirigido por Pedro López abrirá su calendario el 2 de marzo con un partido clasificatorio ante Santa Lucía, a disputarse en el Daren Sammy Cricket Ground. Posteriormente, el 7 de marzo, enfrentará a Brasil, considerada un referente mundial, en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México.

¿Quiénes conforman la lista?

El plantel está integrado por 23 jugadoras seleccionadas. Entre las futbolistas destacan Esthefany Barreras, Kenti Robles, Karla Nieto y Charlyn Corral de Pachuca; Greta Espinoza, Aaliyah Farmer, Alexia Delgado y Diana Ordóñez de Tigres; más una importante representación de América con Itzel Velasco, Kimberly Rodríguez, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Montserrat Saldívar.

El grupo se completa con Blanca Félix y Jasmine Casarez de Guadalajara, Ivonne Gutiérrez de Cruz Azul, Reyna Reyes del Portland Thorns, Nicolette Hernández del Boston Legacy, Rebeca Bernal del Washington Spirit, Fátima Servín, Alice Soto y Diana García de Rayadas, así como Jacqueline Ovalle del Orlando Pride.

Las convocadas representan a clubes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la presencia mayoritaria corresponde a América con cinco jugadoras, seguida por Tigres y Pachuca, ambos con cuatro futbolistas cada uno. Esta distribución evidencia la confianza que el director técnico Pedro López deposita en estas plantillas, consolidando una base recurrente.

América, Pachuca y Tigres lideran la convocatoria de Pedro López. (TW Selección Mexicana Femenil)

¿Cuándo y a qué hora será el partido?

El partido frente a Brasil, a disputarse el próximo sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas, resalta como una oportunidad para que la Selección Mexicana femenina mida su potencial ante un rival consolidado. La cita ante la escuadra sudamericana es especialmente relevante para el grupo tricolor, por su proyección internacional y el interés de la afición.

Con la presentación de su lista definitiva, la Selección Mexicana Femenil se prepara para afrontar uno de los retos de mayor exigencia de los últimos años, con la mira puesta tanto en la eliminatoria mundialista como en la competencia ante una potencia del fútbol femenino global.

El costo de las entradas en cualquier zona se encuentra en 150 pesos y, en algunas ocasiones, se han activado promociones como el miércoles 2x1 para que más aficionados puedan acercarse al futbol femenil.

La FMF canceló su candidatura para el Mundial Femenil 2027 (X/ @Miseleccionfem)

¿Qué estrellas brasileñas podrán disfrutar los mexicanos?

Contrario a lo que los fanáticos esperaban, la estrella Marta no podrá estar en este compromiso, sin embargo, el talento carioca pisará la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con estas seleccionadas:

Porteras

  • Lelê - Corinthians (Brasil)
  • Thaís - Benfica (Portugal)
  • Cláudia- Cruzeiro (Brasil)

Defensas

  • Tarciane - Lyon (Francia)
  • Mariza - Tigres (México)
  • Thaís Ferreira - Corinthians (Brasil)
  • Lauren - Atlético de Madrid (España)
  • Yasmim - Real Madrid (España)
  • Fê Palermo - Palmeiras (Brasil)
  • Tamires - Corinthians (Brasil)
  • Gi Fernandes - Corinthians (Brasil)
  • Bela - PSG (Francia)

Mediocampistas

  • Duda Sampaio - Corinthians (Brasil)
  • Ana Vitória - Corinthians (Brasil)
  • Maiara - Angel City (Estados Unidos)
  • Brena - Palmeiras (Brasil)
  • Luana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Delanteras

  • Kerolin - Manchester City (Inglaterra)
  • Bia Zaneratto - Palmeiras (Brasil)
  • Tainá Maranhão - Palmeiras (Brasil)
  • Gabi Zanotti - Corinthians (Brasil)
  • Jheniffer Cordinali - Tigres (México)
  • Luany - Atlético de Madrid (España)
  • Jaque - Corinthians (Brasil)
  • Adriana - Al-Qadsiah (Arabia Saudita)
  • Geyse - América (México)

