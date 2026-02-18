Katty Martínez es baja de Rayadas durante todo el Clausura 2026, esta es la razón

La jugadora rayada no logrará recuperarse para incorporarse al actual campeonato. (X/ @Rayadas)

Katty Martínez, una de las figuras más destacadas de Rayadas de Monterrey, se perderá el resto del Clausura 2026. Actualmente la Liga MX Femenil se encuentra en el primer tercio del campeonato por lo que será un duro golpe para uno de los equipos aspirantes al título

De acuerdo con información del club, Martínez deberá alejarse de las canchas tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La delantera será sometida a una operación en los próximos días, una baja significativa para el club, actual líder de la Liga MX Femenil.

Rayadas pierde a uno de sus elementos más completos para este Clausura 2026. (TW Rayadas)

¿Cómo se produjo la lesión?

La lesión ocurrió durante el duelo ante América correspondiente a la Jornada 9, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes. Martínez ingresó como suplente y, apenas veinte segundos después, asistió a Lucía García para lograr el gol del empate.

El incidente se produjo en tiempo de descuento, cuando la jugadora intentó despejar el balón dentro del área. Su pierna hizo un movimiento desafortunado, lo que le provocó la lesión y obligó al cuerpo médico a retirarla del campo.

El diagnóstico se confirmó el martes 17 de febrero en las redes sociales del club. Se precisó que la atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y será intervenida quirúrgicamente para luego iniciar el proceso de rehabilitación.

La extensión habitual de este tipo de lesiones podría mantener alejada a la delantera entre siete y nueve meses, lo que postergaría su regreso hasta septiembre o noviembre, de acuerdo con su evolución.

¿Qué sigue para Rayadas tras confirmarse la ausencia de Katty?

Dentro del equipo y la afición, el golpe fue inmediato. Como posibles sustitutas en la ofensiva se mencionan a Christina Burkenroad y Alice Soto, aunque la ausencia de Martínez deja una huella importante en el ánimo colectivo.

Al principio, algunos seguidores mostraron escepticismo sobre la gravedad del incidente, debido al momento en que se produjo. Sin embargo, el diagnóstico oficial disipó cualquier duda sobre la seriedad de la situación.

Aunque existen alternativas dentro de la plantilla, la prolongada ausencia de una de las delanteras estrella en plena lucha por el título deja un sentimiento de pérdida entre los aficionados de Monterrey.

El conjunto de la pandilla buscará mantener el liderato del torneo. (Rayadas)

Así será el calendario de las regias en las próximas jornadas

Luego de la noticia, el cuerpo técnico del equipo buscará suplir a Martínez de la mejor forma, principalmente para enfrentar la parte final del torneo. Aquí te dejamos el calendario de las Rayadas:

• J10: vs. Atlético de San Luis

• Fecha: Sábado 21 de febrero

• Hora: 17:00 hrs

• Sede: Estadio BBVA

• J11: en Mazatlán

• Fecha: Jueves 12 de marzo

• Hora: 21:10 hrs

• Sede: Estadio El Encanto

• J12: en Atlas

• Fecha: Lunes 16 de marzo

• Hora: 19:00 hrs

• Sede: Estadio Jalisco

• J13: vs. Chivas

• Fecha: Viernes 20 de marzo

• Hora: 20:00 hrs

• Sede: Estadio BBVA

• J14: en Pachuca

• Fecha: Viernes 27 de marzo

• Hora: 19:06 hrs

• Sede: Estadio Hidalgo

• J15: vs. Pumas

• Fecha: Miércoles 1 de abril

• Hora: 21:00 hrs

• Sede: Estadio BBVA

• J16: en FC Juárez

• Fecha: Domingo 19 de abril (por confirmar hora exacta)

• Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

• J17: vs. Tigres (Clásico Regio)

• Fecha: Viernes 24 de abril

• Hora: 21:06 hrs

• Sede: Estadio BBVA