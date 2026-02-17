Reportan que Shocker atraviesa momento crítico en su vida personal: duerme en la calle y pide limosna

En redes sociales, aficionados han mostrado inquietud y llamado a brindar apoyo al 1000% guapo. (Ilustración: Jovani Pérez)

El nombre de Shocker, cuyo nombre real es José Jairzinho Soria Reyna, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras la publicación de un reportaje en la revista TVNotas.

De acuerdo con ese medio, el luchador de 54 años enfrentaría actualmente una etapa complicada, en la que presuntamente dependería de la ayuda económica de terceros e incluso pasaría algunas noches sin un lugar fijo donde dormir.

La información difundida por la revista se atribuye a una persona identificada como amiga de Leslie, expareja del gladiador y madre de su hija. Según el testimonio citado, la situación personal del exintegrante del CMLL y AAA se habría deteriorado por una combinación de factores que incluirían consumo de sustancias, conflictos sentimentales y problemas emocionales acumulados a lo largo del tiempo.

El reporte señala que el luchador no habría superado un episodio de infidelidad en una relación pasada, lo que habría afectado su estabilidad. Asimismo, se menciona que desde años atrás enfrentaría dificultades relacionadas con adicciones. La versión recogida por la publicación indica que Shocker creció en un entorno donde el consumo de alcohol y drogas estaba presente, circunstancia que, según la narrativa del medio, influyó en distintas etapas de su vida personal y profesional.

De acuerdo con la misma fuente citada por la revista, el exluchador habría abandonado algunas oportunidades laborales y recurriría a solicitar apoyo económico a personas que lo reconocen en la calle. También se afirma que se trasladaría “de aventón” y que su actual pareja, Gisela Jiménez, a quien habría conocido en 2021, intentaría respaldarlo sin lograr resultados definitivos.

El artículo añade que Shocker habría atravesado procesos de rehabilitación en el pasado, así como recaídas posteriores. Además, recuerda un incidente ocurrido en enero, cuando se reportó un altercado con su pareja que derivó en una lesión en la mano derecha. Sin embargo, esos hechos también forman parte del relato atribuido a terceros y no de declaraciones directas del luchador.

Hasta el momento, las versiones sobre que el deportista estaría viviendo de limosnas o durmiendo en la vía pública provienen exclusivamente del reportaje citado y de testimonios referidos por la publicación. No existe un posicionamiento oficial del propio Shocker respecto a lo señalado.

En plataformas digitales, seguidores han manifestado inquietud por su estado y han solicitado que, más allá de la especulación, se priorice el apoyo profesional y el respeto hacia su situación personal.