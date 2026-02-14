México Deportes

Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

El CSKA de Moscú habría presentado una oferta cercana a los 11 millones de dólares por el uruguayo

Guardar
(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Previo al Clásico Nacional, el América ya habría tomado una decisión respecto al futuro de Brian Rodríguez, luego de que en las últimas horas surgieran versiones sobre un posible traspaso al futbol europeo. Pese a los rumores, el extremo uruguayo se mantendría en Coapa, al menos por el resto del semestre.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, del diario RÉCORD, la directiva azulcrema optó por retener al jugador con la intención de sostener su nivel competitivo de cara a los próximos meses y evaluar una eventual salida en mejores condiciones económicas tras el verano.

América cierra la puerta a una salida inmediata de Brian Rodríguez

(REUTERS/ Eloísa Sánchez)
(REUTERS/ Eloísa Sánchez)

Según la misma fuente, el interés del CSKA de Moscú se tradujo en una oferta cercana a los 11 millones de dólares. No obstante, la cláusula de rescisión del futbolista uruguayo asciende a 20 millones, cifra que el club ruso no alcanzó. Además, el entorno del jugador habría considerado que permanecer en América es lo más conveniente en este momento.

La directiva de las Águilas contempla que “El Rayito” pueda incrementar su valor de mercado después del verano, respaldado por el rendimiento que ha mostrado en la Liga MX. Aunque el interés no se limita únicamente al CSKA, ya que otros clubes europeos siguen de cerca su situación, por ahora no se concretará ninguna transferencia.

El entorno del jugador

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por ahora, el futbolista continuará con el América, equipo con el que ha disputado 132 partidos oficiales, en los que registra 32 goles y 21 asistencias.

Su experiencia previa en Europa se dio con el Almería, donde participó en 16 encuentros y aportó una asistencia. Una posible revancha en el futbol europeo sigue en el panorama, pero no en el corto plazo.

Temas Relacionados

Brian RodríguezClub AméricaCSKA de MoscúClásico Nacionalmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata

Henry Martín y otros jugadores agradecieron el apoyo desde el balcón

La afición del América se

Así le fue a Checo Pérez en cada debut en Fórmula 1 antes de Cadillac

Desde su llegada a la F1 con Sauber en 2011 hasta su debut con Red Bull en 2021, Pérez ha logrado completar con solidez sus primeras carreras en cada nuevo equipo

Así le fue a Checo

Cruz Azul vs Tigres: cuándo y dónde el juego de la jornada 6 en la Liga Mx

Ambas escuadras se enfrentan en un partido entre dos equipos que son candidatos a conseguir el campeonato esta temporada

Cruz Azul vs Tigres: cuándo

Stephano Carrillo marca su tercer gol en cinco partidos de la liga neerlandés

Un potente disparo de derecha de Stephano Carrillo aseguró los tres puntos para el Dordrecht, consolidando al club en zona de ascenso

Stephano Carrillo marca su tercer

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026

Conocer en qué posición quedaría el mexicano en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno mantuvo la expectativa del público durante días

Donovan Carrillo: este el el
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic será deportado

El Mini Lic será deportado a México... dentro de 10 años

Doble homicidio sacude Mazatlán en arranque de carnaval

Así son los perros robot para fortalecer la seguridad en Nuevo León rumbo al Mundial 2026

Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”, solicita amparo contra detención: lo ligan a red de huachicol fiscal

Detienen a dos implicados en el asesinato de un agente ministerial que participaba en un rescate en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Armando Gómez confirma reconciliación entre

Armando Gómez confirma reconciliación entre Gloria Trevi y Mary Boquitas: “Había mucha mentira”

Pepe Aguilar contactó al gobernador de Zacatecas tras operativo cerca del rancho El Soyate: “La nota circuló rápido”

14 de febrero sin amor: los memes más divertidos del Anti San Valentín

San Valentín 2026: Los mejores memes para solteros que no creen en Cupido

Frases de San Valentín 2026 para amigos: Las mejores opciones para mandar por WhatsApp, Facebook e Instagram

DEPORTES

La afición del América se

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata

Así le fue a Checo Pérez en cada debut en Fórmula 1 antes de Cadillac

Cruz Azul vs Tigres: cuándo y dónde el juego de la jornada 6 en la Liga Mx

Stephano Carrillo marca su tercer gol en cinco partidos de la liga neerlandés

Donovan Carrillo: este el el récord que logró en la final olímpica de Milano-Cortina 2026