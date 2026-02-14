Previo al Clásico Nacional, América ya habría tomado una decisión sobre el futuro de Brian Rodríguez

(REUTERS/Henry Romero)

Previo al Clásico Nacional, el América ya habría tomado una decisión respecto al futuro de Brian Rodríguez, luego de que en las últimas horas surgieran versiones sobre un posible traspaso al futbol europeo. Pese a los rumores, el extremo uruguayo se mantendría en Coapa, al menos por el resto del semestre.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, del diario RÉCORD, la directiva azulcrema optó por retener al jugador con la intención de sostener su nivel competitivo de cara a los próximos meses y evaluar una eventual salida en mejores condiciones económicas tras el verano.

América cierra la puerta a una salida inmediata de Brian Rodríguez

(REUTERS/ Eloísa Sánchez)

Según la misma fuente, el interés del CSKA de Moscú se tradujo en una oferta cercana a los 11 millones de dólares. No obstante, la cláusula de rescisión del futbolista uruguayo asciende a 20 millones, cifra que el club ruso no alcanzó. Además, el entorno del jugador habría considerado que permanecer en América es lo más conveniente en este momento.

La directiva de las Águilas contempla que “El Rayito” pueda incrementar su valor de mercado después del verano, respaldado por el rendimiento que ha mostrado en la Liga MX. Aunque el interés no se limita únicamente al CSKA, ya que otros clubes europeos siguen de cerca su situación, por ahora no se concretará ninguna transferencia.

El entorno del jugador

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por ahora, el futbolista continuará con el América, equipo con el que ha disputado 132 partidos oficiales, en los que registra 32 goles y 21 asistencias.

Su experiencia previa en Europa se dio con el Almería, donde participó en 16 encuentros y aportó una asistencia. Una posible revancha en el futbol europeo sigue en el panorama, pero no en el corto plazo.