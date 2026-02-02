Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)

El ex campeón unificado de los semipesados Dmitry Bivol planea volver al cuadrilátero tras un periodo de recuperación superior a cinco meses debido a una cirugía de espalda. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) contempla exigir una defensa obligatoria ante Michael Eifert en mayo de 2026, aunque tampoco se descarta la posibilidad de pactar un combate frente a David Benavidez.

Cabe recordar que el pugilista ruso ostenta los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 175 libras, mientras que el Monstruo Mexicano ostenta el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Boxing - Artur Beterbiev and Dmitry Bivol - Media Workouts - Boulevard City, Riyadh, Saudi Arabia - February 19, 2025 Dmitry Bivol during his workout REUTERS/Hamad I Mohammed

Bivol abierto a pelear contra Benavidez

El deseo de Bivol va más allá de la defensa de sus títulos actuales. El ruso no oculta su interés por convertirse nuevamente en campeón indiscutido de la división.

En entrevista con The Ring sobre la idea de unificar los cinturones antes de que termine el año, Bivol respondió: “Sí, ¿por qué no? Es una de las opciones. Están Benavidez, Beterbiev…”.

El boxeador ruso identifica así el abanico de rivales que podrían marcar el rumbo de su carrera en el corto plazo. Cabe recordar que el CMB ya había ordenado una contienda entre Bivol y Benavidez en febrero de 2025. Sin embargo, el ruso optó por dejar vacante el título en lugar de enfrentar al peleador de origen mexicano en ese momento.

Boxing - Artur Beterbiev & Dmitry Bivol Press Conference - Old Billingsgate, London, Britain - September 25, 2024 Dmitry Bivol during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Últimos combates del Bandera Roja y Bivol

La última presentación de David Benavidez ocurrió el 22 de noviembre de 2025, cuando se impuso por decisión por la vía del nocaut en el séptimo asalto sobre Anthony Yarde en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, afianzando su posición en la división de las 1.

La última aparición de Dmitry Bivol fue en la revancha frente a Artur Beterbiev, el 22 de febrero de 2025 en Riad, Arabia Saudita. En esta oportunidad, Bivol consiguió la victoria y se cobró revancha, después de que en el primer combate, en octubre de 2024, había perdido su invicto y los títulos unificados del peso semipesado.

David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

¿Qué sigue para Dmitry Bivol y David Benavidez?

El regreso de Dmitry Bivol a los cuadriláteros se perfila como uno de los movimientos más esperados del primer semestre. Tras un periodo de recuperación, el oriundo de Rusia considera que podría enfrentar a Eifert en una pelea obligatoria por la FIB, con la posibilidad de que el combate se concrete en mayo.

La recuperación de Bivol avanzó con rapidez luego de una cirugía. En declaraciones recientes, el boxeador explicó que ya pasó casi medio año desde la intervención y que ha pasado los últimos meses concentrado en entrenar y fortalecer su físico.

Por su parte, el Monstruo Mexicano se encuentra concentrado para su siguiente combate que será contra Gilberto “Zurdo” Ramírez el próximo 2 de mayo en Las Vegas, Nevada. El campeón semipesado subirá de categoría a las 200 libras y tratará de conseguir los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).