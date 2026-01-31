Niña americanista pide ayuda tras perder la vista: se hizo viral por festejar un gol con su padre

La menor envió un mensaje que se ha difundido en TikTok y X para llegar al club.

Durante el Torneo Clausura 2025, una imagen captada en las gradas del Estadio Ciudad de los Deportes se volvió viral tras la semifinal de vuelta entre América y Cruz Azul. En aquel encuentro, Romina y su padre, Jair Álvarez, quedaron inmortalizados por las cámaras de TUDN mientras celebraban con emoción un gol que marcó el rumbo de la eliminatoria.

El momento ocurrió luego de un tiro de esquina en el que Henry Martín logró peinar el balón para que Christian Borja conectara de cabeza y empatara el marcador global 2-2, resultado que le otorgó al América el pase a la final por cuarta ocasión consecutiva. Mientras el estadio estallaba, la transmisión enfocó a un padre cargando a su hija, ambos festejando con entusiasmo el tanto que definía la serie.

Esa escena se convirtió rápidamente en uno de los recuerdos más compartidos de aquella liguilla, representando la pasión que se vive en las tribunas y el vínculo familiar alrededor del futbol. Sin embargo, un año después, la historia tomó un giro distinto.

Actualmente, Romina atraviesa un complicado momento de salud. De acuerdo con lo compartido por su padre, la menor ha perdido la vista, situación que lo llevó a publicar un video en su cuenta de TikTok, @Jaiir.alvarez17, con el objetivo de pedir apoyo y visibilizar la situación de su hija.

En el clip, la propia Romina envía un mensaje dirigido al Club América, expresando su cariño por el equipo y su deseo de salir adelante.

“Hola Club América, quiero que sepan que soy muy apasionada al América y ahorita estoy pasando por un momento muy difícil porque he perdido mi vista pero ahorita ya le estoy echando muchas ganas y le voy a seguir echando muchas ganas para podernos volver a ver y me encantaría que me mandaran un saludo para recuperarme y tener más salud“, sentenció.

El mensaje no tardó en generar reacciones. Usuarios de TikTok y Twitter comenzaron a compartir el video, logrando que la historia se viralizara nuevamente, esta vez por el contexto de salud de la menor. Además, múltiples publicaciones han etiquetado al Club América y a la televisora TUDN para informarles de la situación y solicitar su atención.

La historia de Romina ha despertado muestras de solidaridad en redes sociales, donde cientos de personas han retomado aquel recuerdo del Clausura 2025 y lo han vinculado con el presente de la niña, buscando que su mensaje llegue a quienes puedan brindarle apoyo.