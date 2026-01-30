Chucky Lozano se queda fuera de la Concacaf Champions Cup con San Diego FC por esta razón

(Abe Arredondo-Imagn Images)

El escenario para Hirving “Chucky” Lozano en el San Diego FC sigue sin cambiar. A la falta de espacio dentro del proyecto deportivo se sumó ahora una nueva señal: el atacante mexicano no fue inscrito para disputar la Concacaf Champions Cup 2026, torneo en el que el club californiano debutará a nivel internacional.

La ausencia de Lozano en la lista oficial confirma que su situación dentro del equipo permanece estancada, pese a que continúa vinculado con la institución de la Major League Soccer.

Varas ratifica que Lozano no entra en el proyecto

La postura del San Diego ya había quedado clara en días recientes. Mikey Varas, entrenador del equipo y recientemente renovado en el cargo, reiteró que Hirving Lozano no forma parte de sus planes deportivos, una decisión que, según explicó, fue comunicada directamente al jugador y a sus representantes.

“Hirving no formará parte de nuestros planes y se lo dejamos muy claro a él y a sus representantes y eso no cambiará”, señaló el técnico en atención a medios. La relación entre ambas partes se había fracturado desde 2025, cuando Lozano fue separado del plantel tras un problema interno con el cuerpo técnico.

San Diego define su plantel y debutará ante Pumas

Con ese antecedente, el club dio a conocer la lista de futbolistas que afrontarán la Concacaf Champions Cup, en la que el nombre del atacante mexicano no aparece. La nómina quedó conformada por:

Porteros: C.J. Dos Santos, Pablo Sisniega, Duran Ferree

Defensas: Willy Sumado, Kieran Sargeant, Osvald Soe, Wilson Eisner, Ian Pilcher, Manu Duah, Oscar Verhoeven, Christopher McVeyMediocampistas: Jeppe Tverskov, Onni Valakari, Pedro Soma, David Vázquez, Aníbal Godoy, Emmanuel BoatengDelanteros: Marcus Ingvartsen, Lewis Morgan, Anders Dreyer, Anisse Saidi, Alex Mighten y Amahl Pellegrino

Mientras tanto, desde el entorno de Lozano Bahena se sabe que el mexicano mantiene la postura de continuar en el club, aun cuando su panorama inmediato apunta a un semestre sin actividad oficial.

El San Diego FC iniciará su participación en la Concacaf Champions Cup el martes 3 de febrero, cuando reciba a Pumas en el duelo de ida de los Dieciseisavos de Final. La eliminatoria se cerrará una semana después en el Estadio Olímpico Universitario.