Cuál es el sueldo de Henry Martín en América, jugador que “suena” para llegar a Cruz Azul

Qué se sabe del supuesto interés de Cruz Azul por Henry Martín (REUTERS/Henry Romero)

El mercado de fichajes para Cruz Azul durante este Clausura 2026 ha estado movido en cuanto a las bajas. El cuadro cementero ha perdido jugadores importantes como el ex capitán Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli.

Por otra parte, la Máquina ha incorporado a Agustín Palavecino y estuvo cerca de cerrar al delantero colombiano Miguel Borja, quien terminó por ir a jugar al futbol de Arabia Saudita en Dubái con el Al-Was. Ahora, el club busca un delantero que acompañe a Gabriel “Toro” Fernández en el ataque.

En este contexto, uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el de Henry Martín. El delantero mexicano no ha estado bien físicamente y su rendimiento con el América ha ido en decadencia.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Club America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 29, 2025 Club America's Henry Martin reacts REUTERS/Raquel Cunha

¿Cuál es el sueldo de Henry Martín en América?

Una revisión reciente del sitio especializado Salary Sports revela que Henry Martín figura entre los jugadores mejor remunerados de América. Según el portal, el delantero mexicano recibe 549 mil 800 pesos cada semana, lo que representa 28 millones 589 mil 600 pesos al año.

El informe destaca que Martín supera en salario a otros integrantes relevantes del plantel, como Luis Ángel Malagón, Brian Rodríguez e Israel Reyes. Esta diferencia salarial resalta la posición destacada del atacante dentro de la estructura financiera del club.

Aug 2, 2025; Houston, TX, USA; Club America forward Henry Martin (9) attempts to head the ball away from Minnesota United midfielder Carlos Harvey (67) during the first half at Shell Energy Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images

Los números de Henry Martín en América

La trayectoria de Henry Martín con las Águilas del América se ha consolidado, pese a una reducción reciente en su tiempo en cancha. El delantero, conocido como “la Bomba”, suma 305 partidos disputados y 114 goles desde su incorporación en la temporada 2018-2019.

Estos números posicionan a Martín como uno de los máximos goleadores en la historia del club azulcrema. Su rendimiento en el equipo de Coapa marca el punto más alto de su carrera, superando incluso sus etapas previas con Xolos de Tijuana y Venados.

Aunque la participación del atacante ha disminuido, sus registros lo mantienen entre los referentes de la plantilla y subrayan el impacto que ha tenido en la institución capitalina.

El estratega brasileño dio algunos detalles sobre la recuperación del capitán del América. Crédito: Alex Domínguez

Detalles de la posible llegada de Henry a Cruz Azul

El futuro de Henry ha generado expectativas entre quienes siguen el mercado de fichajes en México. Sin embargo, la posibilidad de que el delantero llegue a Cruz Azul parece cada vez más lejana.

Algunos reportes indican que el propio promotor de Martín habría ofrecido sus servicios a la directiva de la Máquina, aunque la respuesta no fue alentadora. Según el periodista Carlos Córdova, el club mantiene su atención en otras alternativas para reforzar la ofensiva.

Soccer Football - Liga MX - Final - First leg - America v Toluca - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico America's Henry Martin fouls Toluca's Diego Barbosa REUTERS/Henry Romero

La postura del equipo de la Noria también fue destacada por Gerardo Fabián, quien aseguró que en el plantel no existe interés por el atacante mexicano. El argumento principal radica en que la directiva prioriza futbolistas en mejor estado físico y con mayor proyección a futuro.

El nombre de Henry Martín no despierta entusiasmo entre la afición celeste. Parte de la resistencia se explica por los antecedentes recientes del delantero, quien no ha mostrado su mejor nivel en las últimas temporadas y, además, ha sido protagonista al anotar goles decisivos que significaron la eliminación directa de Cruz Azul en instancias clave.