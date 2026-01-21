México Deportes

Roma vs Stuttgart: cuándo y dónde ver el juego de la Europa League en México

Ambos equipos se encuentran peleando en la parte alta de clasificación por un boleto a los octavos de final

Ambos equipos se encuentran peleando
Ambos equipos se encuentran peleando en la parte alta de clasificación por un boleto a los octavos de final. (Infobae México: Jesús Abraham Aviles)

Roma y Stuttgart se enfrentarán este jueves en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) desde la capital italiana para disputar la penúltima jornada de la UEFA Europa League.

A falta de dos fechas para terminar la fase regular, las posiciones de clasificación directa y playoffs comienzan a definirse, por lo que los equipos buscan apretar en esta recta final de la competición en búsqueda de obtener un boleto a la siguiente ronda.

Roma busca la clasificación a octavos de final

El equipo italiano se encuentra
El equipo italiano se encuentra dentro del top 4 de la liga italiana. (AP Photo/Gregorio Borgia, Archivo)

Actualmente, la Loba se encuentra ubicada en la décima posición con 12 unidades a solamente un punto de los puestos de clasificación directa, por lo que de conseguir dos resultados favorables en sus siguientes compromisos, estarían avanzando a la siguiente fase.

Sin embargo, estos encuentros no serán nada sencillos, ya que se medirá ante dos equipos que están peleando también la parte alta de la tabla. Después de recibir al Stuttgart, tendrán una dura visita a Grecia para medirse al Panathinaikos.

En la Serie A, la Roma ha mantenido una temporada constante al colocarse en el top 4 de la clasificación y estar en puestos de UEFA Champions League con 42 puntos.

A pesar de que en las últimas semanas se han distanciado del primer lugar en liga italiana que es el Inter de Milán con 49 unidades, los de la capital no dejan de ser un rival peligroso para cualquier equipo que visite el Estadio Olímpico.

Stuttgart acecha la parte alta de la tabla general

El conjunto alemán sueña con
El conjunto alemán sueña con entrar a la próxima edición de la UEFA Champions League, al marchar en el cuarto sitio de la Bundesliga. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Al igual que la Roma, el conjunto alemán se encuentra muy de cerca peleando la clasificación directa a los octavos de final de la competición, ya que actualmente se ubican en noveno lugar pero están a solamente tres puntos del segundo lugar.

A diferencia del equipo italiano, Stuttgart tendrá un cierre mucho más a modo, ya que en el último partido recibirán al Young Boys, por lo que deberían imponerse en condición de local.

En la Bundesliga, el equipo de la ciudad automotriz ha sorprendido con su rendimiento al estar ubicados en la cuarta posición de la tabla, reafirmando su nombre entre los equipos protagonistas del futbol en Alemania.

Con ello, Stuttgart busca soñar con clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League y llegar lejos en su compromiso internacional.

Cuándo y dónde ver en México

FOX Sports llevará la transmisión
FOX Sports llevará la transmisión del juego ( Reuters/Lee Smith)

El duelo entre Roma y Stuttgart podrá seguirse este jueves 22 de enero en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX Sports.

