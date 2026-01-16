México Deportes

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014

El exseleccionado reveló que el entonces técnico del Tri lo responsabilizó por la eliminación ante Países Bajos

El exseleccionado compartió su perspectiva
El exseleccionado compartió su perspectiva sobre uno de los episodios más polémicos del Tri. (Ilustración: Jesús Aviles)

A más de una década del Mundial de Brasil 2014, Carlos Salcido volvió a abrir el capítulo de una de las eliminaciones más dolorosas en la historia reciente de la Selección Mexicana. El exdefensor compartió detalles sobre lo que vivió dentro del grupo tras caer ante los Países Bajos en los octavos de final, un partido que quedó marcado por la polémica y las decisiones finales.

En entrevista con ESPN, Salcido reveló que Miguel Herrera, entonces director técnico del Tri, lo señaló como responsable de aquella derrota. El exjugador habló con franqueza sobre cómo se perciben ese tipo de situaciones desde la cancha y cómo cambian con el paso del tiempo.

Mexico's defender Francisco Rodriguez (R)
Mexico's defender Francisco Rodriguez (R) waters his face past Mexico's defender Carlos Salcido as they take a cooling break during a Round of 16 football match between Netherlands and Mexico at Castelao Stadium in Fortaleza during the 2014 FIFA World Cup on June 29, 2014. AFP PHOTO/ YURI CORTEZ (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)
“Cuando estás como jugador y te toca estar en ese momento, es difícil verlo. Después puedes decir muchas cosas. He escuchado también al profe Miguel Herrera por ahí decir algunas cosas. Una de las cosas que dijo es que fue por mi culpa. Yo respeto mucho. Ya lo veré. Ya lo veré así en persona”, expresó.

Más allá del desenlace, Salcido destacó el desempeño colectivo que tuvo México durante la Copa del Mundo. El Tricolor firmó una fase de grupos sólida al vencer a Camerún y Croacia, además de empatar sin goles frente a Brasil, resultados que generaron confianza y altas expectativas rumbo a la siguiente ronda.

México vs Holanda 2014 (Foto:
México vs Holanda 2014 (Foto: Twitter@PabloCarrilloL)
“Se tiene una primera ronda muy buena, perfecta. Prácticamente un grupo de compañeros, de jugadores que estaban en su prime. Ahí me toca estar, prácticamente en un Mundial en la banca. Y el último partido, que fue contra Holanda y que nos elimina, me toca jugar. Muy similar en las eliminatorias a lo del ‘Vasco’ Aguirre, cuando llegó Miguel Herrera por ahí de ‘bomberazo’, como decimos”, explicó el exfutbolista.
(Getty)
(Getty)

El partido ante la llamada Naranja Mecánica quedó marcado por errores puntuales y por un penal señalado en los últimos minutos, cuando el marcador estaba empatado 1-1. La falta sancionada sobre Arjen Robben, atribuida a Rafael Márquez, generó debate y polémica que persiste hasta hoy.

Salcido reconoció que, pese al buen camino recorrido, el equipo no logró sostener la ventaja en el momento clave.

“Se hicieron bien las cosas: la primera ronda, el primer grupo. Después, desgraciadamente, como siempre pasa, por descuidos, por lo que sea, por ahí nos dieron la vuelta y perdimos otra vez”, concluyó

