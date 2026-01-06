México Deportes

Pumas vs Querétaro: dónde y cuándo ver el arranque del Clausura 2026

El partido marcará el debut oficial de los proyectos encabezados por Efraín Juárez y Esteban González al frente de sus respectivos equipos

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El Clausura 2026 de la Liga MX comenzará para Pumas y Querétaro con el enfrentamiento correspondiente a la Jornada 1, programado en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido marcará el inicio del torneo para ambos clubes, que llegan tras un Apertura 2025 en el que quedaron fuera de la fase final.

El duelo en Ciudad Universitaria también representará el primer compromiso oficial de los proyectos encabezados por Efraín Juárez en el conjunto universitario y Esteban González en los Gallos Blancos.

Así llegan Pumas y Querétaro al Clausura 2026

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

Pumas cerró el Apertura 2025 con una clasificación al play-in, obtenida tras vencer a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular. Sin embargo, su participación concluyó de manera prematura luego de caer 3-1 frente a Pachuca, resultado que dejó al equipo sin acceso a la Liguilla.

Querétaro mantuvo opciones de avanzar hasta el cierre del torneo. Con una de las nóminas más bajas del campeonato, los Gallos Blancos sumaron una victoria ante FC Juárez en la última fecha, aunque el triunfo universitario ante La Máquina terminó por dejarlos fuera de la fase final por un punto de diferencia.

Ambos equipos iniciarán el Clausura 2026 con la intención de mejorar su rendimiento y sumar desde la primera jornada.

Horario y transmisión del Pumas vs Querétaro

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El encuentro entre Pumas de la UNAM y Querétaro se disputará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Jornada 1 del Clausura 2026.

La transmisión en México estará disponible a través de TUDN, Canal 2 y la plataforma ViX+. En Estados Unidos, el partido podrá seguirse mediante TUDN USA.

El duelo abrirá el calendario regular para universitarios y Gallos Blancos en la Liga MX.

